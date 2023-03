Vecinos de Toral de Merayo se quejan por "el descuido urbano" de la localidad

Toral de Merayo, una de las calles sin asfaltar

Hasta esta Redacción han llegado las quejas de varios vecinos de Toral de Merayo, para quejarse por "la falta de mantenimiento en elementos urbanos de nuestro pueblo". Achacan falta de bancos, una papelera, "que debe ser de las pocas o la única que hay, lo desastroso de la carretera general o de calles que se han ido haciendo con nuevas construcciones".

"Nosotros también pagamos el IBI y otros impuestos, como los demás, parece que se olvidan estos señores del Ayuntamiento", explican quejosos estos residentes toralenses.

Así mismo, inciden en que "la playa ya no existe, cuando sube el agua no hay una pradera, ni nada donde estar". En definitiva, son "tres años que no han hecho por nosotros nada, o casi nada", concluyen.