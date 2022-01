Verónica Casado denuncia la "privatización" de la Sanidad en "cuatro días" de gobierno de PP en solitario

La exconsejera de Sanidad e integrante de la lista de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Verónica Casado, visita en Burgos a los candidatos de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Burgos. / R. Ordóñez

La exconsejera de Sanidad e integrante de la lista de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Verónica Casado, aseguró en Burgos que es “verdad” que su sustituto como consejero Alejandro Vázquez ha hecho "en cuatro días lo que ella no hizo en dos años y medio" en el cargo por la “privatización”. Asimismo, defendió que su partido hizo “lo que no se ha hecho durante los 30 años anteriores” y avanzó en digitalización y reactivación de infraestructuras “absolutamente paradas”.

Así, acompañada de los candidatos de Cs a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Burgos, José Ignacio Delgado y Blanca Negrete, Casado dio su opinión acerca de la actual Sanidad de la Comunidad, y puso en valor el trabajo realizado por su equipo durante los dos años y medio que formaron parte de la Junta de Castilla y León.

“Nos hemos dedicado a intentar construir y reconstruir nuestro sistema sanitario. Cuando entramos nos encontramos con una sanidad con unos defectos muy importantes. Tenemos una fortaleza importante en nuestro sistema nacional de salud pero muchas debilidades y amenazas que durante 30 años no se recondujeron de ninguna de las maneras”.

En esta línea, destacó el trabajo realizado por Ciudadanos durante la pandemia y la vacunación y señaló al respecto que probablemente ha sido “de las mejores a nivel nacional e internacional”. Sin embargo, reconoció que dejaron “de lado o estancados” proyectos muy importantes para la Comunidad, como son la reordenación de la Atención Primaria, la atención continuada o la digitalización del sistema.

“Tenemos muchos proyectos que hacer. El proyecto sanitario de Cs es nuestro proyecto y creemos que la ciudadanía se lo merece y no las cosas que se hacen ahora mismo, como fuegos artificios”, dijo, e hizo referencia a la nueva medida de la Consejería de Sanidad por la cual se pagará a los médicos para que trabajen por la tarde. “Esto de decir que 30 pacientes presenciales, cuatro horas, me parece muy grave cuando por la mañana has podido ver más de 40. 70 pacientes sin resolver estructuralmente el tema me parece que es un error de planificación y gestión muy importante”, explicó.

“Cuando queríamos hacer medidas para bajar esa presión resulta que no había dinero y ahora milagrosamente la chequera se abre”, cuestionó la exconsejera, sobre algo que a su juicio, llama “mucho la atención”. “Queríamos hacer un proyecto de atención primaria, tener actualizadas la relación de puestos de trabajo para solucionar lo de los epidemiólogos y siempre nos decían en Economía y Hacienda que estábamos en techo de gasto”, dijo, y denunció que a su equipo se le limitaba “cantidad de cosas”.

Atención en el medio rural

Por otro lado, Verónica Casado recordó que para que la atención primaria funcione, primero se debe “desglosar” el problema en el espacio rural, donde existen problemas no solo en los núcleos dispersos, también en poblaciones como Miranda de Ebro o en núcleos grandes como la propia capital burgalesa.

“Queríamos tener la gestión a la demanda y la salud comunitaria en el medio rural grande y urbano”, dijo, y explicó que garantizar la asistencia todos los días en todos los núcleos es “mentira”. “Hay que contar las cosas bien y ordenar. Si no ordenamos vamos a terminar cerrando centros de salud grandes”, afirmó, recordando que su partido proponía “ordenar con cabeza, criterios y arreglar el tema técnica y tecnológicamente", criticando así el anuncio del candidato del PP a la Presidencia, por el que garantiza una ley para blindar la Salud en el medio rural. En esta línea, Casado recordó que “todas las personas tienen derecho a la Sanidad”.