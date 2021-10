Para este viaje mitinero no necesitábamos alforjas

Después de la resaca del pleno del fin de semana con las promesas incumplidas del equipo de gobierno de no rebajar los impuestos a los que peor lo están pasando, nos llega el mitin de la ilusión, de la esperanza y de no sé cuántas promesas más según los anuncios del PSOE local. Aunque no estuve presente en el mitin de Pedro Sánchez en el Pabellón José Arroyo, sí escuché en directo todas las intervenciones y estoy asombrado.

En primer lugar, la de nuestro Alcalde, solo intervino dos minutos cronometrados para hablarnos del pasado clientelar y endogámico, pero ahora también nos diserta con los negocios que se hacían en la barra de Discoteca. Me sorprende sobre manera la habilidad que tiene el Sr. Ramón para hacerse fotos propagandísticas, en este caso regalando una camiseta del Baloncesto Ponferrada al Sr. Sánchez, donde se exhibe con toda naturalidad una Empresa determinada de la ciudad, ¿qué casualidad? pero si es la misma Empresa que viene realizando el mantenimiento del Mercado de Abastos. En su corta intervención apenas dio unas pinceladas con muy poco o nada del presente y casi nada del negro futuro que nos espera. Solo pide al Presidente que le eche una mano ¿Pero que ha gestionado en tantos viajes como ha hecho a la capital de España? De momento no ha conseguido nada y llevamos más dos años y tres meses de legislatura, por eso le lloró al Presidente que le echara una mano, pero este no se quiso ni mojar y eso que estaba muy cerca del Rio Sil, lo que quería sentir Pedro era el calor de los palmeros socialistas venidos desde toda la comunidad de Castilla y León y del Bierzo ya que en Ponferrada quedan muy pocos, cuantos menos mejor, así no tendrá impedimentos internos para seguir trepando en política que en el fondo es lo que persigue, si recordamos la cantidad de “propuestas” que le hizo al Presidente durante su intervención, nos damos cuenta de que el municipio le importa muy poco o nada. No quería molestar a Sánchez porque así allanaba mejor el camino para ir al Congreso o al Senado, el problema es que Pedro lo conoce muy bien y sabe de primera mano sus apetencias.

No puedo terminar mi análisis sin dar unas pinceladas a alguna de las demás intervenciones. Por ejemplo, nos quieren seguir mareando con que la CIUDEN será la panacea que solucionará todos los problemas del Bierzo, nada más lejos de la realidad, ni con el anuncio que aparece hoy en los medios de la creación en Compostilla de una empresa de reciclado de baterías que, creará unos 50 puestos de trabajo. El trasfondo de la realidad es mucho más profundo y negro como el carbón que ya no tenemos y los políticos no pueden mirar para otro lado, es hora de compromisos serios con nuestra tierra, a veces se dicen palabras muy bonitas con mucha demagogia que no conducen a nada más que al ostracismo y al engaño y ya estamos muy hartos de que todos nos cuenten milongas sin comprometerse seriamente con esta tierra.

No entiendo ni comparto en absoluto la actitud y la falta de respeto hacia los manifestantes que se encontraban a las puertas del Pabellón, algunos dirigentes del PSOE tienen que darse cuenta de dónde venimos y no olvidarse nunca de que la calle, la pancarta y la reivindicación formaron siempre parte de esa bandera roja con el puño y la rosa, la burguesía y el mirar por encima del hombro a los que viven de un salario y lo están pasando mal, no forma parte del ideario socialista, por ello más mesura y menos prepotencia.

Manuel de la Fuente Castro.

Concejal no Adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada.