VIAs presenta alegaciones contra una planta de energía fotovoltaica en Bárcena del Bierzo

Situación de la planta fotovoltaica. / Ecologistas en Acción

Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) ha presentado alegaciones contra el proyecto de energía fotovoltaica Apolo Energy 1 ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León. Este proyecto de instalación de placas y línea de evacuación eléctrica afecta a los municipios de Cubillos del Sil y de Ponferrada, concretamente, a la localidad de Bárcena del Bierzo, y prevé la ocupación de 50 hectáreas en varias parcelas junto al pueblo, sin mediar separación alguna del núcleo urbano.

La agrupación vecinal considera la ubicación de este proyecto impropia para el desarrollo de tal actividad, debido a los perjuicios para la salud que el ruido de las baterías pudiera provocar a la población de Bárcena.

Los vecinos de Bárcena del Bierzo, señalan en un comunicado, no se beneficiarán de la culminación del proyecto, puesto que carecen de representación vecinal y de órganos de autogobierno y no pueden imponer tasas al sector eléctrico por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público ni cualquier otro tipo impositivo a esta actividad, y por tanto, no recibirán contraprestación económica alguna.

Los terrenos del proyecto Apolo Energy 1 se enmarcan asimismo en los límites históricos de la Entidad Local Menor de San Andrés de Montejos. Por ello, VIAs pide que tanto la empresa promotora como las administraciones superiores consulten a esta junta vecinal conforme al artículo 19.4 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, que establece que se dará audiencia, en todo caso, a las entidades locales menores cuando se vea afectada su delimitación territorial. Sin evaluación de impacto ambiental Otro de las razones que lleva a VIAs a impugnar el proyecto Apolo Energy 1 es la elección para su ubicación de suelo rústico de protección agropecuaria con el que es incompatible. La formación rechaza la localización de este proyecto en fincas destinadas a la actividad ganadera y agrícola, para la cual están previstas urbanísticamente al encontrarse en el ámbito del Canal Alto del Bierzo, más cuando existen ubicaciones alternativas ya industrializadas en sus proximidades como el polígono de El Bayo o las instalaciones de Compostilla II.

VIAs solicita suspender la tramitación de este proyecto, al menos hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falle el recurso presentado contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al no enmarcarse Apolo Energy 1 en ningún plan estratégico válido. La agrupación pide asimismo someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental (IEA).