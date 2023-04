VIAs recurre en alzada la autorización de una planta fotovoltaica en Bárcena del Bierzo

Ubicación del parque fotovoltaico en Bárcena del Bierzo. / VIAs

Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) ha presentado recurso de alzada contra la autorización para la instalación de la planta de energía fotovoltaica Apolo Energy 1 por parte de la Junta de Castilla y León. Este proyecto de instalación de placas y línea de evacuación eléctrica afecta a los municipios de Cubillos del Sil y de Ponferrada, concretamente, a la localidad de Bárcena del Bierzo, y prevé la ocupación de 50 hectáreas en varias parcelas pegadas al pueblo, con solamente una calle de separación del núcleo urbano, lo que "podría provocar perjuicios para la salud de los vecinos debido al ruido de las baterías", apuntan en un comunicado.

La agrupación considera que el procedimiento administrativo "ha de declararse nulo de pleno derecho, pues el proyecto de energía fotovoltaica Apolo Energy 1 incumple los requisitos de viabilidad establecidos en el Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio, una norma autonómica que regula, entre otros aspectos, los lugares para la instalación de renovables". En concreto, la planta no cumpliría con el mínimo exigido de 500 metros de separación del casco urbano, lo que debería significar la declaración del proyecto como no viable, pese a que el Informe Ambiental considere que "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente".

VIAs denuncia asimismo que los vecinos de Bárcena del Bierzo no se beneficiarán de la culminación del proyecto, puesto que carecen de junta vecinal y no pueden imponer tasas al sector eléctrico por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de montes comunales y, por tanto, no recibirán contraprestación económica alguna.

La formación rechaza la localización de este proyecto en fincas destinadas a la actividad ganadera y agrícola, para la cual están previstas urbanísticamente al encontrarse en el ámbito del Canal Alto del Bierzo, más cuando existen ubicaciones alternativas ya industrializadas en sus proximidades como el polígono del Bayo o las instalaciones de Compostilla II.