Victoria Gullón no de Perto con contos e romances de Zamora

A romancera e contadora sanabresa estará no ciclo De Perto o venres 28 de xuño (20h30) nos xardíns da Casa Grande de Viloira

Victoria Gullón, contadora de historias e cantadora de romances. Nada en Puebla de Sanabria (Zamora), transcorrendo a súa infancia entre a Serra da Culebra (Aliste), onde a súa avoa María foi pastora, e á que tantas veces oíu contar e cantar historias e romances durante a súa infancia, e os Arribes do Douro ( Sayago), zonas zamoranas cunha gran riqueza de tradición oral.

Entre os anos 1972 e 1976, formou parte do grupo de teatro experimental Ramos Carrión, de Zamora, dirixido por Felipe de Castro, e xa, con pouco máis de 20 anos, saíu cara a Barcelona como funcionaria de Correos.

No ano 1992 a súa vida deu un xiro de 180 graos e aquilo, tantos anos esquecido, rexurdiu. Para potenciar máis o seu natural, comezou estudos de ortofonía, dicción, canto… Os cursos fóronse sucedendo: De narración oral, expresión corporal, clown, teatro sensorial, etc. Paralelamente, fixo traballo de campo para a recollida de contos, lendas e romances, tanto na provincia de Zamora como na de Madrid, así como traballo de investigación sobre literatura popular e Romancero na Fundación Menéndez Pidal, de Madrid.

Ao longo dos seus 23 anos de traxectoria, participou en diversos eventos nacionais e internacionais, como o festival Un Madrid de Cuento, Maratón de Cuentos de Guadalaxara, Festival en Veu Alta EVA, Vilafranca do Penedés (Barcelona), Festival de Agüimes en Gran Canaria, Alcalá Cuenta, Alcalá de Henares (Madrid), Ciclo de Contadores de Historias, de Zamora, Roteiros Literarios, en Cuenca, etc. E internacionais, Viva Palabra, Medellín (Colombia), Todo Chile Cuenta, Santiago de Chile, Déjame que te cuente, Lima (Perú), Abra Palabra, Bucaramanga (Colombia), Festival de Zacatecas, México, Cuentos por la Paz, Montevideo (Uruguai), Festival de Alajuela, Costa Rica, Palavras Andarilhas, Beja (Portugal).

Tamén formou parte do grupo de polifonía renacentista TACTUS, co que gravou un disco, e un segundo disco en solitario sobre o Romancero, titulado VITOR VITONGA. Actualmente forma parte do laboratorio teatral Irmás Mirabal, de Madrid, dirixido por Beatriz Santiago.