La vida de Aurora Cuellas, una historia de superación y sacrificio

Aurora Cuellas Pérez nació y creció en Cobrana, un pequeño pueblo del municipio de Congosto, en una época donde los recursos eran escasos y las oportunidades aún más. Siendo la mayor de tres hermanos, abandonó joven la escuela para ayudar a su madre en las tareas del hogar, mientras que su padre caminaba todos los días largas horas para trabajar en la mina de Toreno. “No había dinero, y en casa tenías que ayudar; mi padre marchaba para la mina y mi madre trabajaba como yo qué sé”, recuerda Aurora.

La posibilidad de cambiar su destino llegó cuando un tío suyo le propuso emigrar a Suiza. Aurora no dudó en aceptar: “siempre he sido avispada”, dice con una sonrisa. Con tan solo 19 años, Aurora partió de Cobrana hacia Suiza con un contrato de trabajo en una fábrica alemana de rodamientos. La mujer recuerda que la adaptación no fue fácil. “El primer año lo pasé muy mal, solo había italianos y suizos y es muy fastidiado que te hablen y no saber qué te dicen”, recuerda.

La mujer rápidamente aprendió italiano. “El italiano lo aprendí rápido, muchas palabras son igual que en español. El francés ya era más complicado”, señala. Trabajaba de día, mientras su única compañera española trabajaba de noche, y así afrontó su primer año en el extranjero, recordando siempre la razón de su esfuerzo: enviar dinero a casa y construir un mejor futuro para ella y su familia.

La fábrica de rodamientos fue su primer trabajo, y lo desempeñó durante tres años. Sin embargo, el petróleo empezó a afectar a su salud, al punto de obligarla a buscar otro empleo. Con “un gran dolor en el corazón” dejó aquella fábrica que ya sentía como un hogar y encontró un nuevo trabajo en una fábrica de chocolate. Allí trabajaba ocho horas diarias, y no dudaba en aceptar horas extras para ganar un poco más. Incluso los fines de semana iba a trabajar a un restaurante. “No descansaba nada, pero andaba como un roble”, comenta la berciana. Gracias a su trabajo y a los cheques que enviaba a su casa, Aurora logró no solo mejorar la calidad de vida de su familia, sino también ahorrar para comprar su propio piso a su regreso en Ponferrada.

Aurora vivió en Suiza durante 14 años, 12 de ellos con su marido, y allí nacieron sus hijos, aunque fue su madre la que los cuidó en el Bierzo mientras ella seguía fuera de España. Un día, su marido le comunicó que quería regresar a España para cumplir su deseo de cultivar una viña. Dos años después, la tragedia golpeó la vida de Aurora de manera devastadora: su esposo murió en un accidente de tráfico, dejándola sola con dos hijos pequeños y una hectárea de viña que no sabía trabajar. Aurora se vio sumida en una profunda tristeza. “Quedé como si no tuviera conocimiento para hacer nada”, recuerda.

A pesar de su desolación, Aurora no se permitió rendirse. Sin experiencia en el cuidado de la viña, aprendió gracias a un vecino a cuidar y podar las cepas. Con paciencia y constancia, poco a poco se convirtió en una experta, haciéndose cargo ella sola de podar las 8.000 cepas que tenía en propiedad, y logrando que la viña fuera el sustento de su familia.

Pero la vida aún le tenía reservada una nueva tragedia. Su nieto, un joven de apenas 25 años, perdió la vida en un accidente de tráfico, y ese golpe fue incluso más doloroso para ella. “A mi marido lo quería por la vida, pero a mi nieto… aún más”, admite con voz quebrada. La pérdida de su nieto sumió a su familia en un gran dolor. Su hijo mayor, también sufrió la muerte de su mujer, y Aurora, una vez más, se encontró obligada a sostener a los suyos mientras su propio corazón estaba roto. Durante largas noches, la mujer se levantaba para mirar las estrellas y pasar su insomnio. “Cuántas veces me levantaba por la noche y me ponía a mirar las estrellas y la luna porque no podía dormir”, confiesa con nostalgia.

A sus 81 años, Aurora sigue adelante, apoyada en el recuerdo de quienes ha perdido y en el amor que recibe de su familia. Su bisnieto es para ella un pequeño rayo de esperanza, la prueba de que, a pesar del dolor y las dificultades, la vida sigue. “A ver si ahora nos da Dios mejor suerte, porque la vida ha sido un calvario”, dice con resignación, pero también con una leve sonrisa.

Aurora Cuellas aprendió a vivir en medio de la adversidad, transformando cada golpe de la vida en una nueva oportunidad para seguir luchando.

Premios Mujer 2024

El Ayuntamiento de Congosto, con el alcalde Jorge García al frente, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer 2024 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Congosto apoya esta iniciativa. En ocasiones anteriores, pudimos conocer las historias de Loli Álvarez y Visitación Ramón y Natalia Rodríguez.