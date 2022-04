La vida en el pueblo: ¿Alguna vez has pedido un 'Dorito' en Cacabelos?

Ronda de limonadas en el bar La Cueva de Cacabelos / EBD

Bajo el nombre de La vida en el pueblo se estructura una nueva sección en El Bierzo Digital que pretende callejear todas las villas de la comarca, por pequeñas que sean, y hablar con sus gentes para descubrir tradiciones, culturas, palabras, frases típicas y costumbres que hayan pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días.

Quizás sepas que tu pueblo no se lleva bien con el de al lado, o que tus abuelos se reunían después de cenar alrededor de una hoguera con el resto de la gente del pueblo para charlar, o que en tu zona es típico ir de bodegas —pero bodegas de las de verdad—, también puede que tengáis tradiciones únicas que en otros pueblos bercianos no tengan. Pero es muy probable que no sepas las costumbres de las gentes de otros pueblos del Bierzo. Por ello, La vida en el pueblo recopilará todas estas tradiciones para que no se pierdan y no caigan en el olvido.

¿Alguna vez has pedido un 'Dorito' en Cacabelos?

Abrimos esta sección con uno de los pueblos con más vida, fiestas y tradiciones del Bierzo: Cacabelos. ¿Alguna vez has pedido un 'Dorito' en esta zona? Si nunca has recorrido los bares de la villa del Cúa, posiblemente pienses que un dorito es la marca de una bolsa de patatas con forma de nacho mexicano.

Según cuentan sus ciudadanos, si pides un Dorito en Cacabelos, el camarero te servirá un corto de Cocacola. Algo que probablemente solo ocurra en esta parte del país y puede que incluso del planeta. Al parecer, Dorito es un vecino de la villa que quería hacer la ronda con sus amigos pero el médico le advirtió que no podía beber más alcohol. Dorito necesitaba beber algo que le diese energía para aguantar toda la ronda pero que fuese lo suficientemente rápido de beber para seguirle el ritmo a sus compañeros y seguir la ronda por el resto de bares.

Por eso, Dorito movilizó a todos los bares de la zona para que comprasen botellas de litro de esta bebida y le fuesen llenando los vasos con cortos de Cocacola. Desde entonces, cualquier vecino de Cacabelos puede pedir un Dorito y los camareros, no solo le entenderán, si no que le servirán este tipo de consumición.

A día de hoy, el Dorito ha evolucionado tanto en Cacabelos que hay varias modalidades de esta bebida, pues puedes pedir un Dorito de Fanta de Limón y también un Dorito doble que te servirán en vaso de tubo y con dos hielos.

Dorito es popularmente conocido en Cacabelos, tanto que hasta una calle de este pueblo lleva su nombre. Hablamos de la calle Heliodoro Ordás González, quien es conocido, además de por esta hazaña, por ser el fundador de la Asociación de alcohólicos rehabilitados BEDA y Juez de Paz en el año 2006, año en que se llevo a cabo el homenaje.

Si pides un Ramonin también te entenderán pero no es típico de Cacabelos o, al menos, no se inició en este punto de la comarca. La tradición de pedir un Ramonin no tiene nada que ver con la de pedir un Dorito y comenzó en Villadepalos, localidad perteneciente al municipio de Carracedelo. Pero tendréis que esperar a otra edición de La vida en el pueblo para conocer esta costumbre que también empezó en una ronda.

*Todos los artículos de la sección La vida en el pueblo están basados en las historias que cuentan las gentes de las villas bercianas. Si conoces alguna de cualquier rincón del Bierzo, ponte en contacto con nosotros: [email protected]