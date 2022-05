La vida en el pueblo: "Ponme un Butanito"

Cartel de Butano / Todo Colección

El Butano era una bebida típica en toda la provincia de León, sin embargo, teniendo en cuenta que la fábrica de gaseosas pionera en la zona fue la Gaseosas El Sil, de Ponferrada, es muy probable que este invento surgiese en el Bierzo.

En pueblos como Toreno era muy típico pedirse un Butanito. En este municipio berciano existían hace ya 50 años tres fábricas de gaseosa, quizá por eso fuese más común en esta zona. Se trataba de Productos López, Espumosa Santa Elvira y Gaseosa Diego Rubial. Todas ellas producían butanos.

¿Qué era un Butano?

Un Butano era un tipo de gaseosa de un color naranja que recordaba al de las bombonas de Butano. Esta bebida se solía pedir con vino, según nos cuenta el alcalde de Toreno, Laureano González.

No obstante, hay defensores de que el nombre de Butano no hacía alusión al color del refresco si no a una fábrica leonesa llamada Butano, regentada por un hombre conocido como El Tío Barbas, que le dio esta denominación

Hoy en día, el Butano equivale a la Fanta o a el Kas de naranja. De hecho, se cree que la fábrica leonesa Hobares pudo ser la pionera en el país, ya que la marca Fanta se registra en 1940 pero hasta 1945 no llegaría a España, mientras que Hobares ya producía esta bebida en la zona años antes.