La vida en el pueblo: Si has ido a Molinaseca y no sabes lo que es un Ramonin, es que no has ido de bodegas

En este nuevo reparto de La vida en el pueblo, nos desplazamos hasta el municipio berciano de Molinaseca, donde el propio impulsor de esta costumbre nos cuenta lo que significa pedirse un 'Ramonin'.

Ramonin es el nombre del hombre que regenta el Bar Ramonin, situado en el número 4 de la calle Real de Molinaseca. Sin embargo, esta tradición surgió hace más de 30 años. "Lo empecé a hacer cuando yo era un chaval de 20 años. Lo puse de moda porque yo hacía la ronda de bodegas casi todos los días y como no me gusta la cerveza, ni el vino, me tomaba a las 19.00 de la tarde un cubata".

Este berciano cuenta al Bierzo Digital que "después de ese cubata, llegaban muchos vecinos y me invitaban a lo que estuviese tomando. La ronda de bodegas era muy larga y como no podía beber tantos cubatas, empecé a pedirme cortos de cubata".

A partir de ese momento, los mini cubalibres que se pedía Ramonin empezaron a causar sensación entre los demás, que empezaron a imitarlo bautizándolo como "Ramonin" y haciendo mítica la frase de "ponme un Ramonin".

En un inicio, esta bebida se correspondía a un corto de whisky con Cocacola. No obstante, a día de hoy se sirve con cualquier tipo de bebida y con cualquier mezcla. Ahora, Ramonin regenta un bar al que le ha puesto su nombre y en el que, por supuesto, sirve Ramonines.

Hace años la ronda de bodegas de Molinaseca era un aclamo para todo el Bierzo, razón por la que esta costumbre se extendió a otros pueblos. En sus buenos tiempos, este municipio llegó a albergar hasta 32 bodegas. Hoy en día, apenas quedan 12.

Lo cierto es que si pides un Ramonin, no solo te entenderán en esta zona de la Comarca, si no que también lo harán en pueblos de la otra punta del territorio como Cacabelos o Villadepalos. De hecho, vecinos de esta última localidad confirman a este periódico que pensaban que esta tradición se había iniciado en ella, ya que pedirse un 'Ramonin' es también algo típico de las rondas de esta zona.

Al igual que el Ramonin ha llegado a este punto geográfico del Bierzo, si pides un Dorito en Molina también te entenderán. De hecho, el propio Ramonin define la bebida que lleva su nombre como un "Dorito con whisky".

