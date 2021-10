El vidrio berciano de Tvitec viste el tercer rascacielos “más espectacular del mundo” según los Oscars de la arquitectura

One Vanderbilt de Nueva York / Loving New York

La sección de Viajes de el diario El Mundo destaca en un artículo “Los 10 rascacielos más espectaculares del mundo” según los Oscars de la arquitectura de altura. El tercer puesto lo ocupa un edificio vestido con el vidrio de la empresa berciana Tvitec. Se trata del One Vanderbilt, ubicado en Nueva York. Tiene 427 metros de altura y 67 pisos, su autor ha sido Kohn Pedersen Fox Associates, una de las principales firmas de arquitectura a nivel mundial, con sede en la Gran Manzana. Su espectacular mirador ya está llamado a convertirse en la nueva atracción de la ciudad de los rascacielos, nunca mejor dicho.

El primer puesto se lo han adjudicado a un edificio de 171 metros de altitud. Se trata del One Barangaroo de la ciudad australiana de Sydney, que se ha hecho con el puesto número uno en el ránking elaborado cada año desde hace ya 21 por Emporis Skyscraper Awards, prestigiosa empresa consultora de base de datos relativas a edificios con sede en Hamburgo. Los principales criterios de valoración en los que está basado el premio son el diseño y la funcionalidad. Además, los rascacielos han tenido que ser terminados en el año en el que se conceden los galardones y tener más de 100 metros de altura.

El segundo mejor nuevo rascacielos del mundo, tras el One Barangaroo, es el Telus Sky de Calgary (Canadá), propiedad de la empresa homónima de telecomunicaciones, Telus. Su altura es de 222 metros y dispone de 59 plantas en las que hay cabida para oficinas, apartamentos, tiendas, restaurantes, terrazas… Destaca, además, por su instalación LED, obra del artista local Douglas Coupland.

One Vanderbilt

El edificio One Vanderbilt, situado en la isla de Manhattan, fue inaugurado el pasado septiembre de 2020. Tiene 397 metros de alto y para su construcción se han utilizado vidrios de la empresa berciana Tvitec, asentada en el polígono industrial El Bayo, en Cubillos del Sil.

No es la primera ocasión en la que los materiales de Tvitec rozan los cielos de la ciudad que nunca duerme: también en Nueva York, pueden encontrarse vidrios made in El Bierzo en los edificios One South First, Nordstrom, One Manhattan West, entre otros. El hotel Virgin de Nueva York, por ejemplo, luce también en sus ventanas vidrios de cuño berciano.

La proyección internacional de esta empresa llega a los cinco continentes y su facturación anual alcanza los 123 millones de euros. Desde la compañía, cuantifican en un 20% su crecimiento anual.

En el edificio neoyorquino recientemente inaugurado, la aportación de Tvitec fue del doble acristalamiento de la fachada, que cuenta con un sistema de control solar para garantizar eficiencia energética y sostenibilidad; así como los laminados de seguridad para el vestíbulo (que tienen hasta siete metros de longitud.