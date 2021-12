1 de diciembre: Ponferrada conmemora los 40 años del primer caso detectado de VIH

Pancarta con motivo del Día Mundial del Silda. / FM

Este 2021 se cumplen 40 años desde la detección del primer caso de VIH y la Asociación Caracol, que actúa en el Bierzo y el resto de la provincia de cara a la prevención y atención de personas seropositivas, lo conmemorará con una pancarta en el Ayuntamiento de Ponferrada y una mesa informativa en la emblemática plaza de Julio Lazúrtegui. A las 12 horas, en dicho emplazamiento, se procederá a la lectura de un manifiesto por parte de Diego Vázquez, del gimnasio Mamba.

La asociación va notando que las nuevas vías de comunicación que generan las redes sociales como Facebook, Instagram o Grindr, donde el usuario puede pedir información desde el anonimato de sus discretos perfiles, han aumentanto el número de consultas que reciben; lo que, para la asociación, es algo que celebrar.

Caracol realiza la prueba rápida del VIH a quienes se lo solicitan, contándose en 38 quienes han acudido a este servicio en lo que va de año. Mayoritariamente, el perfil que se hace esta prueba son trabajadoras sexuales y varones homo, dos de los colectivos, explican desde Caracol, más concienciados con la prevención del VIH, frente a colectivos como los varones heterosexuales, que dan menos importancia a este problema.

En los institutos, Caracol fomenta la información y educación afectivo-sexual. Esta asociación, cuyo ámbito de actuación es la comarca del Bierzo, percibe que en esta área se cumple lo que indican por lo general los informes: que tras las grandes campañas de concienciación sobre el uso de profilácticos, la población en general se está relajando. Esto supone, en resumen, que los casos de enfermedades de transmisión sexual aumentan en todas las franjas de edad, pero más entre los adultos.

40 años después de la detección del primer caso de VIH, este virus sigue estando presente. En España, una persona fallece al día a causa del sida, una enfermedad que a nivel mundial segó la vida de 680.000 personas en el año 2020.

Cruz Roja y el VIH

Cruz Roja en León, durante 2020 ha prestado atención integral a 74 personas con VIH en situación de vulnerabilidad y a sus familias a través de 379 intervenciones. Asimismo, se han realizado 75 intervenciones orientadas a sensibilización, difusión y coordinación. Este proyecto está subvencionado por la Junta de Castilla y León, concretamente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la realización de programas de interés general.

Desde Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, financiada por el Ministerio de Sanidad, se lanza la campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual No es por ti, es por mí. No hay excusas. Usa protección en tus relaciones, una nueva acción de sensibilización de la Organización que recuerda que el VIH y el sida se ha llevado la vida de más de 36,3 millones de personas, y en torno a 79,3 millones han contraído la infección del VIH, “queremos no sólo reducir la incidencia de esta pandemia, sino también empoderar a la mujer en la toma de decisiones en las relaciones sexuales”, destaca, Carmen Martín, directora de Salud de Cruz Roja.