El VII Lancaster Ciudad de Ponferrada reunirá a 104 arqueros de España y Portugal

El XXI Trofeo Ciudad de Ponferrada y VII Lancaster de tiro con arco reunirá este sábado en el pabellón Lydia Valentín a 104 arqueros de España y Portugal para competir en una cita única en nuestro país –es el único trofeo que se disputa bajo la modalidad lancaster–. Tal es el interés por esta prueba que las inscripciones se cerraron el pasado 1 de septiembre en apenas dos horas y media, como remarcaron los responsables del Club Tiro con Arco Ponferrada, Arcadio Alonso y Fernando Barredo.

Barredo destacó especialmente la presencia cada vez mayor de arqueros portugueses, que este año serán 16, procedentes de diversas ciudades del país vecino, y recordó la modalidad de competición especial de este trofeo. Así, los arqueros lanzarán dos series de 30 flechas, clasificándose los 16 mejores para las eliminatorias finales, mientras que el resto disputarán el Trofeo del Botillo con una cesta de productos bercianos en juego. El campeón final saldrá de un rey de la pista entre los cuatro mejores tras las eliminatorias.

Como novedad, este año el torneo se podrá seguir por internet vía streaming y también habrá sorteos y regalos a lo largo de toda la jornada.

Coincidencia con el baloncesto

Arcadio Alonso y Fernando Barredo también se refirieron a la coincidencia de fechas con el partido de baloncesto de Segunda FEB entre el Clínica Ponferrada SDP y el Rioverde Clavijo, que obligó a retrasar éste a las 21.30 horas, asegurando que harán todo lo posible por agilizar la competición de tiro con arco para que no haya más retrasos: “Es la primera vez que nos pasa en mucho años, pero entre clubes nos entendemos. Vamos a agilizar todo para no perjudicar, no creo que haya problema”.