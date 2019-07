Villablino, dispuesto a recibir en propiedad los talleres ferroviarios para no perder un proyecto industrial

Cada minuto cuenta para que la comarca de Laciana no pierda, por segunda vez, un importante proyecto que viene de la mano de la sociedad ARMF ‘Mantenimiento y Proyectos Ferroviarios SL’ que desde hace muchos años, y acompañada por otras empresas de primer nivel, proyecta para los talleres ferroviarios de Villablino diferentes planes de investigación y desarrollo industrial, reparación de vehículos ferroviarios, actividades turísticas…

Y como el tiempo apremia, el Ayuntamiento, conocedor de la magnitud del plan, está dispuesto a recibir en propiedad las instalaciones “si eso agilizara la cesión por parte de la Junta de Castilla y León. Estamos dispuestos a hacerlo y no pondremos ninguna pega”, confesaba el regidor Mario Rivas a la vez que subrayaba e insistía en que “el objetivo final es que la cesión de uso la tenga el propio Consorcio del Ponfeblino” porque el primer edil entiende que Villablino “es un Ayuntamiento consorciado y creemos en ese proyecto que encarna el Consorcio”.

Por eso el alcalde ha incidido en que ha de ser el Consorcio “el que haga una gestión adecuada para que después puedan ponerse los talleres a disposición de una empresa privada”. En este sentido Rivas ha recordado que “como es un bien público ha de salir a licitación”. Es más, el regidor confesó que la propia administración autonómica “está a día de hoy en disposición de ceder en propiedad las instalaciones al Ayuntamiento pero no queremos que esto genere una situación de conflicto con el Consorcio. No queremos apartar al resto de ayuntamientos sino ir de la mano con ellos”.

Es por esto que el primer edil añadió que primeramente “vamos a ver si es posible agilizar el tema a través de una cesión al Consorcio y si no es así como equipo de gobierno lo plantearemos al resto de grupos de la oposición y lo llevaremos a pleno”. Y es que Rivas entiende que el proyecto que hay para los talleres ferroviarios de la capital de la comarca, y que ahora pende de un hilo, “es un plan global y de territorio que no solo beneficiará a Villablino en particular sino que también al resto de poblaciones de la zona del Bierzo”. “Lo importante es que no se vaya esta empresa”, remarcó.