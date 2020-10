Villablino insiste a la Junta en que posibilite el avistamiento turístico de osos en el valle

No será por no insistir. No es la primera vez ni la segunda que el pleno del Ayuntamiento de Villablino aprueba una moción encaminada a pedir a la Junta de Castilla y León que arbitre los mecanismos necesarios que permitan el avistamiento de osos pardo habilitando para ello puntos estratégicos a lo largo del municipio, sin irrumpir en el día a día de los plantígrados. Esta vez la propuesta, que logró el apoyo unánime del pleno, partió del portavoz del PP, Roberto González.

Petición en la que además de solicitar esos puntos para el avistamiento del oso, “por la gran cantidad de ejemplares que tiene la comarca”, también requería a la administración autonómica que ponga en valor, en la página web de turismo de la Junta de Castilla y León, la distinción de Reserva de la Biosfera que tiene Laciana. El tercer punto de la misma propuesta se dirige a la Fundación Oso Pardo con el fin de que este organismo “nombre a la comarca y no diga Alto Sil” cuando se refiere a los avistamientos casuales de osos en el municipio.

Al hilo de la moción, el alcalde, Mario Rivas, recordó que la Fundación Laciana Reserva de la Biosfera “ya ha notificado estas circunstancias a la Junta de Castilla y León” quien además es patrono en dicho órgano “pero nunca ha tenido a bien participar en las reuniones. Su asistencia facilitaría mucho el trabajo porque podríamos trasladarles dichas cuestiones”.

Respecto a la disposición de puntos estratégicos desde los que avistar el oso, el regidor recordó que han sido muchas las ocasiones en las que se abordó el tema tanto con la FOP como con la Junta. “Se está trabajando en una ordenación” que conlleva delimitar, entre otros aspectos, el número de personas que pueden acceder al avistamiento, localizaciones, distancia…. “requiere un reglamento que va con mucho retraso”, pero sin duda un importante reclamo turístico para un territorio como Laciana.

El pleno

El pleno de la Corporación también aprobó por unanimidad el calendario de las fiestas locales para 2021 y dio el visto bueno, con el apoyo de los ediles del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de IU, al cambio de nombre en la vía pública ‘El Roble’ de Villaseca de Laciana que pasará a llamarse ‘Eloy Quirós’, una petición de los propios vecinos de la localidad “en reconocimiento a su encomiable labor como inspector de policía llegando a convertirse en responsable de la Policía Judicial de España”, tal y como matizó Rivas.