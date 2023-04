Villablino muestra su apoyo a Raquel Díaz

Concentración de apoyo a Raquel Díaz en Villablino. / EBD

La plaza Luis Mateo Díez de Villablino acogió este viernes una concentración en apoyo a Raquel Díaz, mujer del exconcejal berciano Pedro Muñoz, quien después de permanecer dos años en prisión preventiva, está en libertad bajo fianza a la espera de juicio, acusado de homicidio en grado de tentativa y malos tratos habituales contra la abogada.

La canción No vales más que yo, de La Oreja de Van Gogh, abrió el acto, en el que, primeramente, tomó la palabra María del Carmen Alonso, quien agradeció a la familia de Raquel la asistencia a la acción de protesta y a la propia Díaz "por haber dicho que sí a una concentración que Laciana ha hecho con mucho cariño y respeto".

Alonso, durante su intervención, reclamó que Muñoz sea ingresado en prisión "a la mayor brevedad posible". Laciana, continuó diciendo, "no quiere quedarse en silencio porque se lo debemos a las que nunca volvieron, se lo debemos a Raquel, a todas aquellas mujeres que siguen en la lucha por ser mujeres de alas y no de jaulas". Alonso exigió "no más demoras en el juicio contra el exconcejal, para que Raquel Díaz pueda ejercer su derecho a la libertad". Seguidamente, Marisa Rodríguez Barrero dio lectura a una poesía de Juan Martínez.

Pilar Alonso, profesora del IES Obispo Argüelles de Villablino, continuó el turno de intervenciones para recordar que Raquel Díaz "se crió en Villablino y fue alumna de nuestros colegios y de nuestro instituto hasta bachillerato".

Pilar Alonso puso el acento en la "necesidad imperiosa de justicia y de verdad para que llegue el día en el que las mujeres podamos ser libres en nuestras relaciones, en las que no tengamos miedo, y por supuesto, mientras hacemos el camino, la justicia y la sociedad estén de nuestro lado, nos escuchen, nos apoyen y nos crean y que los procesos se aceleren y podamos vivir tranquilas y en paz", y así pues, "los responsables de atrocidades como ésta estén donde merecen estar y no tengamos que encontrárnoslos como si nada hubiese sucedido".

Para finalizar las intervenciones, Alba Diez hizo un alegato contra la violencia de género. "La violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad de género. Esa violencia sucede en todos los países, la sufren mujeres sin distinción de razas, nivel cultural, posición social o recursos económicos". Es -prosiguió diciendo- "una lacra, una dolorosa herida por la que se escapa nuestra dignidad como seres humanos". Diez informó también durante su intervención que, según datos de 2022, en España se realizaron, durante ese año, más de 40.000 denuncias por violencia de género.

El acto concluyó con la Canción sin miedo de la compositora Vivir Quintana.