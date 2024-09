Villafranca del Bierzo vibra con la segunda jornada del festival Musicamino

Villafranca del Bierzo vivió este sábado una explosión de música y energía en la segunda jornada del festival Musicamino, con una asistencia masiva que superó las expectativas y dejó una huella memorable en la ciudad. La jornada estuvo protagonizada por Colectivo Panamera, que abrió la noche con sus ritmos tropicales de cumbia, salsa y pop-rock, seguido de Muchachito Bombo Infierno, cuya fusión de rumba, rock y flamenco hizo vibrar al público.

La fiesta continuó con Catalina Grande Piñón Pequeño, que aportó su toque de fantasía fandanguera, y culminó con Me Fritos and The Gimme Cheetos, cuyo humor ácido y punk-rock melódico cerró la noche por todo lo alto. El Jardín de la Alameda, donde se celebra el festival, fue también escenario de catas de vinos a cargo de enólogos de renombre, como Raúl Pérez y Olga Verde, quienes atrajeron a numerosos asistentes al espacio Musicavino.

Hoy, domingo 29 de septiembre, el festival concluye con el Día de la Familia, que incluye actividades para todas las edades, como teatro callejero, talleres infantiles y música en vivo, cerrando así una exitosa primera edición del Musicamino.

