Villafranca pone a punto su playa fluvial para el verano

Playa fluvial de Villafranca del Bierzo. / QUINITO

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo pone a punto su playa fluvial para el verano. Las obras de acondicionamiento y dotación de aseos y vestuarios estarán listas para la decimoquinta edición del 13 al 15 de julio del ‘Fiestizaje’. Según el alcalde, José Manuel Pereira eran algo “muy necesario” que completa los servicios de la zona de esparcimiento que es visitada en época estival por miles de personas. Además, se está terminando también de edificar un kiosko con terraza que “se sacará a licitación cuando esté toda la obra acabada”.

No obstante, que estas pequeñas obras no hayan terminado no impiden a los primeros bañistas acudir ya este viernes a tomar el sol en la playa fluvial de la villa del Burbia y a darse los primeros baños de un verano atípico que está dejando temperaturas medias de veinte grados, muchas nubes de tormenta y algún chaparrón.