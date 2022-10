José Gomes. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, José Gomes, no desveló este martes, antes de partir hacia Villarreal, si podrá contar con Derik, Lukaku y Agus Medina para el partido que el miércoles enfrenta a la Deportiva ante el filial amarillo, pero sí dejó caer que está dispuesto a hacer concesiones en su idea de juego para buscar mejores resultados, como ya se pudo comprobar en parte en el partido ante el Granada.

Gomes aseguró que “una cosa es lo que me gusta a mí y lo que quiero para el equipo, y otra lo que necesitamos. Tenemos que ser más pragmáticos. No me gusta no tener el balón, pero me gusta defender bien, y si tengo que elegir me quedo con lo segundo porque siempre estaremos más cerca de ganar”. A partir de ahí, “si poco a poco podemos hacer ese fútbol que me gusta, lo haremos, porque es posible hacer un fútbol bonito, generar ocasiones y a la vez estar equilibrados defensivamente. Eso es lo que buscamos y sólo lo hemos visto a ratos. Seguiremos trabajando”.

El técnico portugués deslizó que habrá cambios en el once para medirse al Villarreal B, toda vez que el sábado hay un nuevo partido en casa ante Las Palmas y “de sábado a miércoles da tiempo a recuperar, pero de miércoles a sábado es más difícil, porque hay un viaje muy largo y los jugadores estarán cansados. Difícilmente podrán estar todos al cien por cien para el sábado”. Por eso, “la cantidad de partidos hace que haya minutos para todos. En este partido hay que cambiar a dos o tres y gestionar bien para que puedan estar todos, no vamos a gastar todas las opciones en este partido”.

Respecto a su rival de este miércoles, José Gomes advirtió de que, a pesar de su condición de filial, el Villarreal B “tiene jugadores de muchísima calidad y hasta ahora han tenido una proyección ofensiva tremenda, genera muchas ocasiones y es uno de los más goleadores de Segunda. Tienen un juego ofensivo terrible para quien tiene que defenderlos, así que hay que estar preparados para eso y para quitarles el balón. Va a ser un buen partido de fútbol. Tenemos que seguir cerrando nuestra portería y ser contundentes en los duelos individuales”.

Villarreal B-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Villarreal B-Ponferradina de la décima jornada de Segunda División se disputa este miércoles, 12 de octubre, a las 14.00 horas en la Ciudad Deportiva del Villarreal y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el colegiado canario Raúl Martín González Francés, que estará ayudado desde el VAR por el navarro Eduardo Prieto Iglesias.