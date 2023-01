Villaverde de la Abadía pone en marcha 'Sanblasín'

El grupo Mañana Viernes. / EBD

La Junta Vecinal de Villaverde de la Abadía (municipio de Carracedelo), junto con las asociaciones que hay en el pueblo, en especial la Asociación de nueva creación 'La Plaza del pueblo', ponen en marcha el 'Sanblasín', una fiesta de pueblo en honor al patrón San Blas que junta los actos que se venían realizando cada año hasta conseguir proponer una jornada festiva tradicional y actual para todos los públicos.

El Sanblasín tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero en Villaverde de la Abadía y dará comienzo a las 11:00 horas con juegos infantiles gratuitos en el gimnasio (al lado de la plaza del pueblo). A las 12:30 horas vermú con la actuación de la banda Juárez, uno de los principales referentes del underground pamplonés.

A las 14:30 horas botillada Popular a un precio de 7 euros, que tendrá lugar en el gimnasio del patio del Colegio e incluye botillo, chorizo, patata, repollo, pan y un plato de barro conmemorativo.

Ya a las 20:30h horas, baile de tarde con las actuaciones de las bandas Mañana Viernes, Menta y Los Mejillones Tigre. Posteriormente, a la una de la madrugada, verbena con Gonzalo Psicodélico, un gallego residente en Ponferrada que después de poner banda sonora a las noches de Salamanca en la Sala Potemkin, ha entrado a formar parte del grupo de Dj’s All you

need is Rock llenando de buenas canciones la noche berciana.

Además de las actividades del sábado 4 de febrero, el viernes 3 de febrero y como suele ser habitual, se realizará una misa en honor a San Blas con paseo de pendones en la Iglesia de

Villaverde de la Abadía.