Villavieja desmiente que la Fundación Las Médulas vaya a gestionar el Castillo de Cornatel

La junta vecinal recuerda que es la propietaria de la fortaleza y lamenta que el Patronato no se haya interesado por otros recursos de la zona

Castillo de Cornatel / QUINITO

La junta vecinal de Villavieja (Priaranza del Bierzo) ha emitido un comunicado en el que desmiente que el Castillo de Cornatel vaya a ser gestionado por la Fundación Las Médulas a partir de 2024, tal y como aparece en el Plan Estratégico del Patronato, que establece que la Fundación asumirá "de forma escalonada, en las próximas tres anualidades, la gestión integral de recursos culturales, turísticos y ambientales propiedad o competencia, en la actualidad, de las diferentes instituciones y organismos que integran su Patronato".

Desde Villavieja recuerdan que el Castillo de Cornatel es propiedad de la junta vecinal y ésta no pertenece al Patronato de la Fundación Las Médulas, mostrando su "indignación por el ninguneo y la falta de respeto hacia nuestro patrimonio, ya que en ningún momento hemos manifestado la intención de ceder la gestión" de la fortaleza. Tanto es así, recuerdan, que en la reunión mantenida el pasado mes de diciembre con la gerente de la Fundación, Marian Revuelta, "se le dejó bien claro que no se podía tomar ninguna decisión sobre el particular, al menos hasta después de las elecciones municipales".

Por otro lado, aseguran que "estamos abiertos a todo tipo de propuestas, siempre y cuando supongan un beneficio para nuestro pueblo", al tiempo que lamentan que la Fundación "ni siquiera se ha planteado" la explotación de otros recursos de la zona como una cueva que podría hacerse visitable, los canales romanos, el albergue del Camino de Invierno o el horno y la fragua del pueblo.