Vinos de 14 bodegas de Valdeorras se darán a conocer en el The Westin Palace de Madrid

Hasta 26 referencias de blancos y tintos de la D.O. podrá degustarse en este evento, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de mayo

DO Valdeorras

El Consello Regulador de la D.O. Valdeorras promueve este lunes en el Hotel The Westin Palace, situado en la Plaza de las Cortes de la capital de España, una degustación de vinos del territorio amparado con la finalidad de promocionarlos entre diferentes tipos de público y, de modo particular, entre prescriptores especializados tales como distribuidores, sumilleres o periodistas de medios centrados en información enológica.

Un total de 26 referencias de blancos y tintos de Valdeorras, procedentes de las 14 bodegas participantes en la iniciativa, se darán a conocer en este evento promovido por el Consello Regulador en colaboración con 'Experiencia Verema', que se celebrará entre las 12.00 y las 21.00 horas del próximo día 22.

Una agenda promocional que se intensifica

“Proseguimos la agenda de actos promocionales aprobada desde el Pleno del Consello Regulador con esta iniciativa en Madrid, un territorio en el que cada vez tienen más prestigio y peso comercial nuestros vinos”, resalta José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente del C.R.D.O. Valdeorras. “Lo hacemos de la mano de Verema, entidad que aglutina una de las comunidades de aficionados al vino y a la gastronomía más representativas del mundo de habla hispana, con más de 75.000 usuarios registrados”, añade.

Al mismo tiempo, José Ramón Rodríguez Castellanos destaca que la actividad promocional de los vinos del territorio amparado por parte del Consello Regulador se va a intensificar en la segunda mitad del año y que tendrá en la Feria del Vino, que se celebrará a comienzo de julio en O Barco de Valdeorras, “uno de sus actos centrales”.