Fiscalía pide 13 años de prisión para el acusado de violar a su hijastra en el Bierzo

Audiencia Provincial de León. / Carlos S. Campillo

La Audiencia Provincial de León acoge los próximos días 31 de mayo y 1 de junio, lunes y martes, el juicio contra el berciano acusado de violar a su hijastra en un pueblo del Bierzo. En concreto, la Fiscalía le acusa dos delitos de abusos sexuales, uno por penetración vaginal en 2018, para el que le pide 10 años de prisión, y otro por un ‘acontecimiento carnal’ sucedido entre 20214-2015 (la menor, una niña entonces, no ha podido precisar la fecha), para el que le reclama otros tres años.

El Fiscal también pide la prohibición de aproximarse o residir a una distancia de 300 metros de la víctima y de comunicarse por cualquier medio con la misma o con cualquiera de sus familiares o amigos por un periodo de 27 años, conforme al artículo 57.1 del Código Penal. Como Responsabilidad Civil se establece la obligación del acusado de indemnizar con la suma de 30.000 euros a su víctima por los daños y perjuicios sufridos, así como de pagar las costas dimanantes del proceso.

El hombre, que se casó con la madre de la menor en 2008, ha sido el referente paterno de la misma durante 10 años. Ello no impidió que una fecha entre 2014 y 2015 -según el escrito de calificación de la Fiscalía- aprovechando que la niña se había quedado dormida en el sofá mientras ambos veían una película procediera a desnudarla de cintura para abajo con fines “lascivos y libidinosos”. Sorprendido por la menor, que se despertó y amenazó con contar el incidente a su madre, el hombre le rogó que no lo hiciera, pues de lo contrario sostuvo que se suicidaría, y le aseguró que no volvería a pasar nada igual. Es por ello que la niña guardó silencio.

Sin embargo, unos tres años después, mientras la madre estaba trabajando fuera, aprovechó que la menor dormía -su hermano pequeño también lo hacía en otra habitación cercana- para desnudarla de cintura para abajo y penetrarla vaginalmente, despertándose la menor y abandonando el hombre la habitación, según se establece en el escrito de calificación. Unos días después, el padrastro habla con la menor y le ruega que no cuente nada, amenazando nuevamente con suicidarse si lo hace y prometiendo que no volverá a abusar de ella.

La chica graba esta última conversación con el móvil sin que el hombre se de cuenta y se la envía a dos amigas del instituto, expresándoles además su miedo de que pueda haberse quedado embarazada. Las amigas le recomiendan que hablé con su madre, si bien la víctima no lo hace. Algún tiempo después, la madre coge el teléfono de la hija y descubre la conversación, poniendo inmediatamente denuncia en la Guardia Civil de Bembibre contra su marido y trasladándose con sus hijos a una casa de acogida.

El acusado ha permanecido privado de libertad entre el 24 de junio de 2018 -fecha de la denuncia- y el 19 de Julio de 2019, contando con una orden de alejamiento que le impide aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse por cualquier medio directo o indirecto con su víctima.