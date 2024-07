Viral un vídeo de Tiktok en el que una madre se indigna porque su hijo quiere ver el Córdoba Ponferradina

Una tiktoker, que acumula más de 22.000 seguidores en esta red social y que se poda con el nombre de @mama.soltera, ha compartido un vídeo en el que dice no entender por qué su hijo quiere ver el partido de Córdoba Ponferradina.

“Estamos en un hotel en Mojácar y mi hijo me ha hecho ponerle el fútbol Córdoba contra la Ponferradina. ¿En serio voy a tener que empezar a comerme los partidos de fútbol? ¡Córdoba contra la Ponferradina! Pero, escúchame, si no los conoces, no sabes ni quien son“, asegura esta madre. El niño le responde “¿y qué?”. Madre e hijo comienzan una conversación entre risas y cariño en la que la madre no entiende desde cuándo le gusta el fútbol a su hijo, mientras que a éste se le ve entregado viendo el partido. “¡Qué paradón!”, comenta el niño.





El vídeo acumula ya casi 32.000 likes, más de de 800 comentarios y más de 376.000 visualizaciones en TikTok. Entre los comentarios destacan algunos que dicen “lo raro sería no ver ese partidazo”, “partidazo, choque de estilos”, “Córdoba Ponferradina, todo un clásico” o “muy bueno ese niño viendo la ponfe”.

Se trata de un partido en el que la Ponferradina vio cómo se le escapaba el ascenso a Segunda División. El equipo berciano cayó 2-1 ante el Córdoba, lo que le ha llevado a quedarse un año más en Primera RFEF tras ver cómo Antonio Casas echaba por tierra el plan de portería a cero de los bercianos a los cinco minutos de juego. El gol de Borja Valle mediada la segunda parte dio esperanzas, pero un penalti transformado por Kike Márquez en el descuento le puso la puntilla a un equipo que fue de más a menos durante la temporada hasta quedarse a las puertas de la final por el ascenso.