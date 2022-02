Visitas guiadas al Castillo de Ponferrada: una ventana al turismo de calidad en el Bierzo

Visita guiada al Castillo de Ponferrada. / FM

El Castillo de Ponferrada contará a partir de marzo con un servicio de guía profesional. La empresa Guías Bierzo ofrecerá una visita guiada al monumento al día, aunque su previsión es que, una vez consolidada la demanda, se amplíe con un segundo turno por las tardes de los sábados y domingos. Con la ilusión desbordante de inaugurar la iniciativa en la mañana de este domingo, su organizador, Chema Vázquez, mencionaba las ganas de ampliar estas guías profesionales a otras piezas del patrimonio ponferradino y berciano como son las iglesias del siglo X (Santa María de Vizbayo, Santo Tomás de la Ollas y Peñalba), las instalaciones museísticas del legado industrial (en Ponferrada o Fabero), lo que pueda constituirse en torno al Ponfeblino, los monasterios, etcétera. En la comarca, hay “mucha riqueza a la que sumarnos”, ha dicho el promotor de la iniciativa.

La responsable de que el visitante obtenga una “información de calidad” para una “visita turística de calidad” es Noelia Correa, graduada y máster en Turismo, con especialización de guía e interpretación del patrimonio. El de Ponferrada es, apunta, un castillo “difícil de entender si no te lo explican”, por lo que su labor es fundamental para que el visitante obtenga una experiencia satisfactoria. Es berciana, de Camponaraya, y se muestra muy contenta en esta toma de contacto con el que será su oficio pues hablará “del Bierzo, donde nací, vivo y quiero pasar el resto de mi vida; y lo enseño para que los otros se enamoren del Bierzo como yo”, explica. Pertrechada con una mochila y un micrófono que la hará audible al visitante, este domingo hizo la primera de las visitas que ha preparado a conciencia, de la mano de la enciclopedia García Bueso de los saberes bercianos, y que a partir de marzo permitirán al visitante saber un poco más de lo que se encuentra en este alto entre los ríos Sil y Boeza.

Para la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Concepción de Vega, es una iniciativa “fantástica” y no oculta su alegría por que “se pueda contar en la ciudad con una guía titulada que se haga cargo de ese servicio que el Ayuntamiento con medios propios no puede facilitar”. Desde esta Concejalía, consideran que no queda otra “aplaudir y animar” a todas las empresas “que puedan dedicarse a promocionar el patrimonio” y sobre la posibilidad de extender este servicio a otros espacios monumentales consideran que “es lo mejor que nos podía suceder a todos los bercianos y a todo el sector turístico”.

Visitas guiadas al Castillo de Ponferrada

La Fortaleza Templaria o Castillo de Ponferrada es un monumento en el que se laminan épocas, titularidades y un sin fin de aconteceres que se solapan en el tesoro patrimonial que se cobija en el interior de estos muros. La historia del Bierzo empieza en la edad del Hierro, comenta la guía profesional con la que cuenta ahora este castillo, pasa por la del Bronce y los romanos con lo mucho que hicieron por nosotros en su afán de obtener oro; y con un salto de gigante siglo VII, con la repoblación, y en el IX, con el descubrimiento de la tumba de Santiago Apostol en Compostela y el inicio de las peregrinaciones, aparece lo que terminaríamos llamando Ponferrada, posada y paso obligado en el Camino de Santiago.

Serán los Templarios (Hugo de Payns & compañía) los primeros que den lustre a los muros de esta fortaleza, que en algunas partes tienen la parte baja de cantos rodados y la superior de losas de pizarra, atestiguando el cúmulo de historias superpuestas que hay tras sus características puertas.

Condes y señores dominaron las áreas circundantes y controlaron el puente sobre el Sil que tan importante para las comunicaciones de las distintas épocas era gracias a ser dueños de este castillo, cuyo rastro de estancias interiores es el relato de la sucesión acontecida en él de siglos, usos e intereses.

El sector turístico progresa y su reflejo en el Bierzo es este nuevo servicio de guía profesional en el Castillo de Ponferrada. El visitante no va buscando únicamente la foto para las redes sociales y la experiencia por la experiencia sino que necesita que requiere adentrarse entre los recovecos de la historia para dar cuenta de lo que tiene delante, elevando así el mero consumo de lugares a una dimensión didáctica, de realización comprensiva.

Ponferrada y su comarca cuentan con el flujo continuo desde la primavera al otoño de peregrinos en su búsqueda de la Compostelana y, además, con un enorme atractivo por su gastronomía, sus celebraciones de Semana Santa, la cada vez más cuidada oferta cultural y su amplio patrimonio, amén de su exhuberante naturaleza. La mejora de las condiciones con las que el turista puede encontrarse en su visita a esta zona de múltiples influencias es la vía hacia ese turismo de calidad, que respeta y valora la historia y la naturaleza.

Atraer a turista exigente, que se vuelca en las propuestas gastronómicas de vanguardia, se involucra en la historia, agradece el contacto con la naturaleza y aspira a una experiencia de calidad pasa por que existan servicios como los que este domingo se ha puesto en marcha en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. La ciudad y toda la comarca del Bierzo, traumatizada todavía por la amputación económica que supuso el fin de la minería del carbón, paliada en parte con el analgésico de las prejubilaciones, se encarrila hacia un futuro en el que el sector turístico de calidad sea fundamental en su desarrollo.

Las iniciativas en este sentido no dejarán de aparecer para trenzar un futuro que se haga cargo del pasado, desde los romanos y su Ruina montium pasando por el medievo con su aire monacal y su pontazgo para avanzar alejándose de esa era industrial. Del relato que ha de acompañar a todo ello, a partir de este miércoles en el Castillo de los Templarios de Ponferrada ya habrá quien se haga cargo: una guía profesional para la historia del Castillo Templario, la ciudad de Ponferrada, la comarca del Bierzo y su importante emplazamiento en la geografía y en la historia.

Visita al Castillo de Ponferrada

Durante el mes de marzo, el Castillo de Ponferrada abrirá todavía con el horario de invierno: de 10 a 14 horas y de 16 a 19. Los lunes permanece cerrado.

En abril, comenzará el horario de verano. Esto ampliará el la franja durante la cual el monumento puede visitarse por las tardes, que será de 16:30 a 20:30. Media hora antes del cierre, ya no se puede pasar.

La entrada regular son 6 euros, aunque es gratis para los menores de 13 años y los miércoles, así como los domingos para aquellos ponferradinos que puedan mostrar su tarjeta ciudadana. También el DNI, para evitar la picaresca de prestarse las tarjetas.