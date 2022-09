Visitación Ramón: más de un siglo sin perder la sonrisa en San Miguel de las Dueñas

Visitación Ramón, en su casa de San Miguel de las Dueñas. / QUINITO

Visitación Ramón vive en San Miguel de Las Dueñas y ha cumplido este 2022 nada más y nada menos que 101 años. En más de un siglo ha tenido múltiples y muy diversas vivencias que cuenta hoy con alegría. “Mi vida ha sido agitada pero con alegría se lleva bien, la sonrisa a mí nunca me faltó. He tenido familia y amigos”, relata esta berciana centenaria.

Visita, como le suelen llamar, perdió a su madre con 8 años y fue criada por su abuela paterna en Cubillos del Sil. “Casi no tengo recuerdos de mi madre, para mí, mi madre fue mi abuela”. Pero su abuela también se murió. “Mientras lavaba la ropa en el río cogió una neumonía y a los 8 días se murió. Yo lo sentí mucho porque para mí era mi madre. Tanto, que me puse de luto y mis amigas me decían ¿cómo te pones de luto por una abuela? Para mí era mi madre”, explica con nostalgia.

Cuando Visita tenía 24 años se murió una de sus hermanas y ésta le hizo una curiosa petición. “Mi hermana me pidió que me casase con su marido porque quería que yo fuese la madre de la hija que tenían. Yo tenía otro novio pero me casé con el que hoy es mi marido y el padre de mis hijos porque no podía faltar a la palabra de mi hermana”, cuenta. Visita confiesa que por aquel entonces tenía miedo porque no sabía cómo sería ese matrimonio, sin embargo, “la vida a su lado ha sido maravillosa”.

Visita se emociona al contar cómo vivió el día de su boda: “Se me murió un hijo de 8 meses. Tengo cuatro hijos pero para mi son cinco porque yo a la hija de mi hermana la crié como a una más”.

Esta valiente berciana se ríe cuando le preguntamos por su edad. “101 y me encuentro bien, con ánimo. Todavía voy a la ermita todos los días a encender una vela”.

Visita regentó el bar del pueblo, que tenía salón de baile y panadería. "Un día estaba en el bar y me preguntó un señor a ver si había reñido con mi marido alguna vez, porque siempre nos veía sonreír, pero es que no teníamos tiempo”, comenta entre risas. “Dábamos bodas y a mí lo que más me gustaba era guisar”.

A pesar de las duras situaciones que le tocó vivir, esta mujer de 101 años cuenta su vida con alegría y sin perder la sonrisa en ningún momento.

Premios Mujer Bierzo 4.0

El Ayuntamiento de Congosto, presidido por Jorge García Vega, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.

