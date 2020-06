Vitartis “replantea” su plan estratégico para impulsar el sector agroalimentario como “seña de identidad”

La asociación, que este jueves celebra su asamblea general, advierte de que puede sufrir mucho si no se “apalanca muy bien” con la innovación, la seguridad alimentaria y la digitalización

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) ha aprovechado estos meses de crisis sanitaria y económica por el covid-19 para “replantear” su plan estratégico, de forma paralela a lo que han tenido que hacer también las empresas ante esta situación con el objetivo de “fortalecer” la posición del sector agroalimentario e impulsarlo como “seña de identidad” de Castilla y León. Esto se pretende llevar a cabo a través de un modelo “de colaboración competitiva” a lo largo de toda la cadena alimentaria y en colaboración con la gastronomía y el turismo.

Los “pilares fundamentales” de este plan estratégico, según explicó a Ical la presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, son aspectos que ya estaban sobre la mesa pero que la situación actual “ha acelerado”, como es el caso de la digitalización o la innovación. “Donde estamos poniendo mucho el foco es en que tenemos que hacer entre todos un sector mucho más potente” y que sea “la base sobre la que se sustente el crecimiento de la región” sin dejar de lado a otros sectores “que ahora necesitan ayudas y suponen muchos puestos de trabajo” como es el caso de la automoción. “Hemos demostrado que se puede confiar en nosotros y necesitamos hacer de Castilla y León un vivero de innovación agroalimentaria basada en la excelencia y el liderazgo”, añadió.

La apuesta que hasta ahora se ha hecho por la colaboración a lo largo de la cadena alimentaria, tiene que hacerse ahora “más transversal” a aspectos relacionados con la gastronomía y el turismo. “Imagínate un plan estratégico a nivel autonómico, basado en el sector agroalimentario y en el turismo como plan de futuro” evocó Escudero, quien consideró que sería “ilusionante” además de que podría resultar “muy atractivo” para los jóvenes, algo que ahora es complicado que consideren de esa forma.

Durante los últimos meses, Escudero explicó que se ha vivido “un poco de todo” porque no por haber mantenido la actividad se ha estado “al margen” de la crisis, y subsectores que dependían directamente y en gran medida del canal Horeca “han sufrido muchísimo”. Por otro lado ha habido empresas que han demostrado “un compromiso brutal” con la implantación de unas medidas de seguridad aún mayores que han supuesto “un aumento de costes muy elevado” ya que se ha contratado más gente, se han implementado más turnos e incluso se compraron los materiales más caros “con tal de no romper al cadena de abastecimiento”.

La salida de esta crisis será “irregular” en el sector, en el que se han resentido “mucho” las exportaciones como consecuencia del “cerrojazo” de la actividad y de las fronteras durante estos meses. Y aunque Escudero incidió en que el agroalimentario es un sector “fuerte”, advirtió de que o se “apalanca muy bien” con la innovación, la seguridad alimentaria y la digitalización, o va a sufrir “mucho más” dado esa salida “irregular” de la crisis.

Sin embargo, y ante cualquier posible rebrote que se produzca, la presidenta de Vitartis incidió en que el sector “está preparado” porque ya trabaja con medidas “muy exigentes” aunque habría que tener “mucho cuidado” ante otro “cerrojazo”. En este sentido, “la parte menos mala” es que ya no se afrontaría con el “desconocimiento” de hace unas semanas o el “shock del principio”. “Hay que insistir en que la gente sea responsable a nivel individual y colectivo, porque no nos lo podemos permitir. Si esto pasara, el sector agroalimentario iba a estar ahí dando la cara”, aseveró.

Asamblea general

Vitartis celebrará este jueves su asamblea general, prevista para el mes de marzo pero que tuvo que posponerse por la incidencia del Covid. Además de aspectos “básicos” como la aprobación de las cuentas o del presupuesto o la renovación parcial de la junta directiva, que ya estaban previstos, también se pondrán sobre la mesa otros aspectos que ha dejado esta crisis, por lo que se hará un repaso y un análisis de lo ocurrido estos meses porque “hay mucho que aprender y valorar”, estimó Escudero.

La asamblea tendrá lugar de forma telemática y en ella se renovará parte de la junta directiva, algo que es habitual y que permite “oxigenar” a la entidad además de que resulta “buenísimo” para ampliar las visiones de los socios “de las que nos nutrimos el resto”. En esta ocasión, salen de la junta directiva Calidad Pascual, Gullón y Clavo Food, y entran Campofrío, Grupo Hermi e Innoporc.

En primer lugar, la presidenta de la asociación tiene previsto “agradecer muchísimo” a las empresas del sector agroalimentario y la cadena alimentaria por su “comportamiento ejemplar” estos meses a pesar de los “posibles errores” que se hayan cometido, por encima de los cuales se ha puesto de relieve “fortaleza y resistencia”, además de que se ha respondido a las demanda de los consumidores “poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación de manera rápida y eficaz”, en especial teniendo en cuenta los cambios en las tendencias de consumo que se han observado.

Conscientes de que lo primordial era la seguridad de los trabajadores, Escudero incidió en que “en todo momento” se puso por delante al consumidor y al correcto abastecimiento de los productos por encima de la eficiencia. “Esta situación nos ha supeusto aumento de costes, un trabajo adicional, tensiones y roturas de stoc, tener respuesta a los cambios de hábitos de los consumidores y hemos respondido con muchísima ejemplaridad”, consideró. Beatriz Escudero también evidenció la “solidaridad” del sector con entregas de equipos de protección a sanitarios, donaciones a bancos de alimentos y colectivos desfavorecidos, o la colaboración con bares y restaurantes, entre otras.

Además de estos aspectos, en la asamblea de este jueves se hablará sobre los productos de proximidad y la necesidad de crear una marca “fuerte” que no se base solo en el origen o en la proximidad. “Hay que apostar por una marca en lo que hacemos pero destacando la seguridad, la salud y la innovación”, es decir, asentar el apoyo a la marca “en pilares fuertes y potentes”. De la misma forma, Escudero consideró que la proximidad no puede ser el único aliciente para ofrecer al consumidor, sino que hay que recordar la enorme calidad de los productos de la Comunidad. “Que apuesten por nosotros, no porque somos de aquí, sino porque lo hacemos muy bien y aportamos lo que necesita”, declaró la presidenta de Vitartis, quien incidió también en la necesidad de una comunicación “transparente”.

Por último, Beatriz Escudero insistió en la necesidad de un entorno fiscal que resulte “estimulante” para las inversiones, los proyectos de emprendimiento o de dimensionamiento con el fin de que, en situaciones como esta se disponga de “más pulmón” y se pueda ser “más competitivos” a nivel global, para así favorecer el empleo, el consumo y establecer la consolidación de proyectos en el entorno rural.

Acuerdo en Castilla y León

En relación a la actuación de la clase política, Beatriz Escudero puso de relieve el pacto para la reconstrucción alcanzado en Castilla y León a pesar de las “enormes diferencias” entre los grupos políticos. “Lo que sea sumar y avanzar juntos es importante”, destacó, aunque advirtió de que estarán “muy atentos” porque “las cosas no solo se dicen, sino que también se hacen”. En esta línea, lamentó el aplazamiento del proyecto de eliminación del impuesto de sucesiones en la Comunidad, lo que a su juicio supone un tratamiento “muy desigual entre las comunidades”.

“Que en España tengamos esas desigualdades no es un buen mensaje” pero puntualizó que hay que alegrarse por el acuerdo alcanzado entre la mayoría de los grupos parlamentarios, a los que pidió que dejen a la sociedad civil formar parte de los órganos de control porque “seguro que entre todos somos capaces de hacer algo un poco mejor”, declaró Escudero.

Más crítica se mostró con el Gobierno central después de que en varias ocasiones hubiera que defender el papel de los empresarios. “Se han dedicado a enfrentarse ellos y a tratar con eso de enfrentarnos a la sociedad” y hemos tenido que “salir a dar la cara pare defender a las empresas y empresarios” ante la sensación de que “nos trataban de imberbes mentales” a pesar de haber demostrado “que somos de confianza y que somos los que estamos soportando el crecimiento y la cohesión social”, sentenció.