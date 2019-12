‘Viti’: “Si no he hecho nada yo no voy a ir a la cárcel”

Víctor Rodríguez, sentenciado por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, a su salida del juzgado. / R. Ordóñez

M. L. Martínez Uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol Víctor Rodríguez ‘Viti’, declaró este jueves en Burgos: “La sociedad que está en el sofá de casa, si son personas coherentes, y sobre todo, las que me conocen, saben que yo no he hecho esto”, tras conocer la sentencia del ‘caso Arandina’ en la que se le condena a 38 años de prisión -al igual que a los otros dos futbolistas- como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la denunciante de 15 años de edad en la fecha de los hechos.

“Es una vergüenza. Yo quiero que traigan pruebas que me condenen de verdad, entonces yo voy a la cárcel y pago pero si no he hecho nada yo no voy a ir a la cárcel”, exclamó ‘Viti’, al tiempo que se preguntó “quién ha hecho esta sentencia”. “A mí que me lo expliquen; esto no tiene sentido… 38 años de qué a ver… ¿Quién ha matado a quién? ¿Ha matado a cuatro personas ó cinco?”, recriminó.

Visiblemente afectado por la sentencia ante la que avanzó que presentará recurso que será resuelto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el jugador aseveró que no han hecho “nada”, por lo que subrayó que “por eso no hay ninguna prueba”.

Preguntado en este punto sobre el motivo de la menor para denunciarles, ‘Viti’ sostuvo que “igual creía que teníamos mucho dinero”. “Igual pensó que al ser futbolistas tendríamos pasta”, añadió, al tiempo que reconoció “estar acojonado porque esto no tiene sentido”. Asimismo, Rodríguez respondió ante la pregunta de por qué es una pena tan alta asegurando que “ha influido la presión mediática que ejercen los medios de comunicación”. “No os critico porque es vuestro trabajo pero toda la culpa es vuestra y de la gente, toda la presión social y mediática es vuestra; si esto ocurre hace 15 años yo estoy en mi casa jugando al parchís”, aseguró. “Yo no me tengo que arrepentir de nada”, concluyó.

El jugador salió acompañado de su abogada, Olga Navarro, -del mismo bufete que Rafael Uriarte, quien le ha representado en el mediático juicio- quien reconoció: “Yo, personalmente, jamás defendería a un violador, jamas en mi vida”, dijo, y compartió el motivo de la denuncia de la menor con su defendido añadiendo también que “o porque le gustaba salir mucho en la tele”.

“Es vergonzoso. Estos chicos no son violadores. A ver ahora si conseguimos la justicia en las otras instancias”, indicó. También se refirió a que “las pruebas son nuestras ya que hay 40 testigos y un pueblo que se ha movilizado entero para defender a unos supuestos violadores”. Finalmente, la abogada de la defensa aseguró que “se opondrán absolutamente” ante la petición de prisión inmediata porque, según argumentó, “llevan dos años en libertad provisional cumpliendo escrupulosamente las medidas cautelares que les han sido impuestas y sería muy injusto que pidieran la entrada en prisión directamente”. “Todo este caso es injustísimo, de verdad, porque no tiene ni una sola prueba del día 24 de noviembre”, concluyó.