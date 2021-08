Ofrenda del primer mosto de la cosecha 2021 a Santa María la Real. / QUINITO

La iglesia parroquial de Carracedo acogió este viernes la tradicional ofrenda del primer mosto de la cosecha 2021 a la patrona de los viticultores bercianos, Santa María la Real, en un acto que estuvo marcado por las restricciones sanitarias, que impidieron que se llevara a cabo la pisada de uva previa. En esta ocasión, la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Misericordia Bello, fue la encargada de realizar la ofrenda.

El párroco de Carracedo, Jesús Álvarez, pidió a la Virgen “que tengamos una excelente cosecha y también precios justos para los productos de la tierra”, y destacó el papel de los viticultores en la industria del vino: “A veces nos olvidamos de toda esa gente que está detrás de una botella de vino, gente que suda muchos días al año en las viñas y que tienen que estar presentes en nuestro pensamiento cada vez que tomamos una copa de vino”.

Por su parte, Misericordia Bello apuntó que “no tenemos razones para pensar que la cosecha vaya a ir mal. La semana pasada estuve viendo viñas y no había terminado el envero, por lo que creemos que no se va a adelantar la cosecha y antes de septiembre no va a haber vendimia“, aunque no adelantó una fecha para el inicio de la recogida de la uva. Con respecto al estado de las viñas, señaló que “de momento están bien, no ha habido un ataque agresivo de plagas como otros años, pero hasta que la uva no esté dentro de las bodegas no podemos adelantar nada en cuanto a su calidad”.