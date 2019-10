Como una ola a chocar contra las rocas, las hojas al suelo en otoño o la brisa fresca en la cara por las mañanas vuelvo a Del verbo discutir. Porque tengo tantas cosas que aprender todavía en cada línea que escribo y leo que se me hacía inevitable aceptar de nuevo. Agradezco la invitación a continuar. Es una oportunidad.

No puedo prometer ni prometo ninguna novedad más allá que la novedad implícita que supone cada entrada. Hablaré de lo que me salga de las tripas, de lo que me mueve, me duele y me agrada. Queda mucho trabajo que hacer en la sociedad en materia feminista y ojalá granito a granito de arena todos seamos mejores personas. Escucho quejas continuamente de lo que no se hace en el Bierzo en materia cultural, y también de lo que se hace. Valoremos lo positivo de lo uno y lo otro. Y por pura maldad que me corre por las venas también hablaré de viajes, de conocer otras formas de vida y gastronomía.

Pondré todo de mi parte para mantenerme al margen de la política. A ver si me aguanto porque entre 28A, 26M,1O y 10N anda la cosa. Recuerdo cuando los números y letras eran más propios del Hundir la flota y no de lo que parece el hundimiento del talante y el diálogo de los dirigentes del país y por ende del país. Por ahora, vamos perdiendo la partida los de siempre.

Y me voy, que me habéis tirado de la lengua. Nos leemos los miércoles, salvo imprevisto, enfermedad o vacaciones, desde hoy hasta junio.