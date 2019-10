Vota ao descenso do Sil como a Regata Mellor organizada do ano 2019

Na designación dos premiados ten especial importancia a opinión da veciñanza. Por elo, a Federación abriu un “formulario que se pode cubrir para axudar a Xunta Directiva da Fegapi a seleccionar os principais protagonistas do ano que termina”, según di textualmente a entidade. A Xunta Directiva elixirá o mellor entre os tres máis votados, polo que é moi importante que o LIII Descenso do Sil, organizado polo Concello do Barco e celebrado no mes de setembro, teña a maior cantidade de votos posible, para estar entre as tres primeiras e poder lograr ser elexida a regata mellor organizada deste ano 2019. Tamén podedes votar no resto das modalidades recollidas pola Federación.

A data límite para votación é o día 10 de novembro,e podedes facelo neste enlace