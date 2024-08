Ponferrada renueva su Voto de Villa a San Roque

Ponferrada renovó este viernes su Voto de Villa a San Roque, el santo que según la tradición liberó a la ciudad de la peste a finales del siglo XVI y al que desde entonces se rinde tributo cada 16 de agosto en la capital berciana. Una tradición que, como recordó el alcalde, Marco Morala, se ha ido actualizando y “vamos a evitar aquellos gastos fijos y obligatorios como comprar un toro para correrlo por las calles o pagar dos ducados a un barbero para sangrar a los apestados, algo que hoy en día ya no se lleva pero que no es malo recordar para que se sepa la historia de Ponferrada y los porqués de estas tradiciones”.

La tradición que sí se ha mantenido un año más es la del reparto de uvas, concretamente 250 kilos, entre los ponferradinos que se acercaron a la iglesia de San Pedro después de la procesión que llevó a San Roque desde este templo hasta la basílica de La Encina, donde se celebró la misa, y su retorno al centro de la ciudad.

En cuanto a las peticiones al santo, Marco Morala señaló que “esperamos no tener ninguna sorpresa más del anterior equipo de gobierno y que esa cifra de 15 millones de euros de deuda con la que no contábamos no se incremente más”.

Voto de Villa de Ponferrada

El 16 de agosto, Ponferrada celebra una de sus tradiciones más antiguas y emblemáticas: el Voto de Villa a San Roque. Esta festividad, que tiene sus raíces en el siglo XVI, es un acto de agradecimiento y devoción del pueblo ponferradino hacia San Roque, quien es considerado el protector contra las epidemias y las calamidades.

La historia del Voto de Villa se remonta a 1599, cuando una terrible epidemia de peste asoló la región, causando gran sufrimiento entre la población. En medio de la desesperación, los habitantes de Ponferrada imploraron la intercesión de San Roque, haciendo el voto de honrarlo cada año si les libraba de la peste. Según la tradición, tras este ruego, la epidemia comenzó a remitir, y como muestra de gratitud, los ponferradinos instauraron esta festividad, que se ha mantenido viva a lo largo de los siglos.

