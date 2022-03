Vova Pietukhov, un adolescente entre la cancha y la guerra

Vova Pietukhov, jugador ucraniano del Proconsi Ciudad de Ponferrada. / QUINITO

A simple vista, Vova es un adolescente normal y corriente de los que uno se cruza cada día por la calle en Ponferrada. A punto de cumplir 18 años (lo hará el 30 de marzo), su vida discurre entre el instituto, los amigos y el baloncesto, su gran pasión, donde alterna su equipo, el Proconsi CDP, con el equipo de LEB Plata, el Clínica Ponferrada.

El baloncesto trajo a España desde Kiev a Volodymir 'Vova' Pietukhov hace ya tres años. Empezó su aventura en Sevilla, donde con 15 años tuvo ciertos altibajos: "Al principio el idioma era un problema, yo estudiaba español, pero no entendía el acento andaluz, y después del primer año tuve dudas sobre seguir o no". Una conversación con sus padres le animó a seguir adelante y en 2020 llegaba a Ponferrada.

En estos dos años ha completado totalmente su adaptación a España, habla perfectamente el idioma y sigue creciendo como jugador de baloncesto, donde ya ha jugado algunos minutos en LEB Plata. Sin embargo, hace quince días su vida dio un vuelco inesperado cuando Rusia decidió invadir Ucrania. Su familia sigue en Kiev, aunque su madre logró salir a Polonia hace unos días para irse a vivir con el hermano de Vova, y el joven Pietukhov pasa por momentos complicados cada vez que pone las noticias.

"Es un sentimiento raro", explica, "porque cuando estás en otro país no sientes al cien por cien lo que está pasando allí y tampoco sabes si está tan mal como parece. Hablando con amigos me cuentan que hay momentos en los que están bien, pero cada vez que oyen algún sonido tienen miedo".

A Vova le cambia la mirada cuando habla de su padre, que sigue en Kiev: "No puede salir del país, pero tampoco quiere hacerlo porque es muy luchador. Ahora está más tranquilo porque mi madre está en Polonia y sólo se tiene que preocupar por él". "Los militares les dicen que la situación está más o menos controlada, porque los rusos están fuera de Kiev", añade, pero lógicamente no logra evitar la preocupación.

"Los actos de apoyo me han ayudado mucho"

En medio de esta tormenta, Vova Pietukhov confiesa que los actos de apoyo que se han llevado a cabo tanto en Ponferrada como en otros puntos del Bierzo le han servido de mucho: "Veo que a la gente de aquí no le da igual lo que pase en Ucrania y entienden que no sólo es malo para los ucranianos, sino para todo el mundo. Estoy muy contento del apoyo de la gente, mis compañeros también se preocupan por lo que está pasando y me dan ánimos".

El baloncesto siempre vuelve a la conversación porque, junto a los estudios y los amigos, es la principal vía de escape para Vova, aunque ahora una lesión de rodilla le impide hacer lo que más le gusta: "El baloncesto es la razón por la que vine a España y mi forma de vida. Cuando tuve la opción de venir aquí quise aprovecharla para aprender, coger experiencia y llegar a ser profesional".

Por eso, su intención es quedarse "al menos un año más en Ponferrada". Y después, ni siquiera lo que está pasando en su país le quita un ápice de ilusión por su futuro: "Si sigo mejorando quiero llegar a categorías superiores. Ojalá ascender a LEB Oro con el CDP, pero sobre todo me gustaría jugar en ACB, ¿por qué no?".