Vox acusa al gobierno de Ponferrada de actuar “como pollo son cabeza”

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada analizaron este lunes el pleno del pasado viernes, justificando sus votos en contra de la prórroga del servicio de la ORA y del contrato de autobuses urbanos, al tiempo que acusaron al equipo de gobierno de Marco Morala de actuar “como pollo sin cabeza” y vetar las preguntas de dos asociaciones.

Patricia González señaló que, en el caso de la ORA, “hemos hecho lo que llevamos en nuestro programa electoral. Nosotros suprimiríamos la ORA porque es una traba para el comercio y la hostelería local, además de ser un impuesto más a los ciudadanos y visitantes. Coalición por el Bierzo también llevaba en su programa cambiar la zona azul, pero al entrar en el gobierno ha cambiado de opinión como Pedro Sánchez”.

En cuanto a la prórroga del contrato de autobuses urbanos, González acusó a Morala de falta de transparencia y de “transmitir miedo a la ciudadanía, aunque no peligra el servicio de autobuses”. De hecho, recordó que la prórroga entró en vigor el 17 de marzo, días antes del pleno “y se siguió prestando con normalidad. El servicio está garantizado durante los seis meses de la prórroga”.

Por otro lado, Patricia González criticó que no se debatiera la moción presentada por Vox para ampliar los horarios de carga y descarga en las zonas peatonales y aseguró que el alcalde “ha vetado las preguntas registradas por dos asociaciones, a las que no dejó intervenir en el pleno”, por lo que pidió a Marco Morala “que recapacite y deje participar a los ciudadanos”. Además, reveló que el Ayuntamiento ha respondido a dos preguntas presentadas por su partido señalando que no se prevé reparar las pistas deportivas de La Rosaleda por no contar con una partida en los Presupuestos y que, por el momento, no se ha cuantificado el coste de trasladar el monumento de los ciclistas desde la rotonda de Montearenas a la de la ciudad deportiva.

Finalmente, la portavoz de Vox acusó al equipo de gobierno de Marco Morala de actuar “como pollo sin cabeza. No es un gobierno serio ni estable y está apoyado totalmente en el socialismo, perdido en manos del PSOE. Nosotros seguiremos haciendo oposición al tripartito PP-CB-PSOE por nuestros votantes y todos los ciudadanos de Ponferrada”.