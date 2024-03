Vox anuncia su “no rotundo” a los presupuestos de Ponferrada

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, anunció este viernes el “no rotundo” de su formación a los prespuestos municipales que se llevarán a pleno el próximo 7 de marzo tras conocer el acuerdo al que llegó el equipo de gobierno con el PSOE para rehacer las cuentas.

González mostró su decepción especialmente con el Partido Popular, al que acusó de ser “exactamente igual que el PSOE”, y con el alcalde, Marco Morala: “No entendemos por qué no pactó con ellos desde el principio y no someterse a la humillación de mentir a sus ciudadanos“. La concejala de Vox también tuvo palabras para el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, que a su juicio “se humilla ante Coalición por el Bierzo”.

Así las cosas, Patricia González considera que “nos van a gobernar unos traidores mentirosos que no cumplen su palabra y no vamos a permitir que ningún partido humille a Vox y a nuestros votantes. Está claro que Vox es la única oposición real en el Ayuntamiento de Ponferrada para combatir las políticas socialistas que el PP ha aceptado”, espetó.

Por otro lado, González reiteró que están trabajando en nuevas enmiendas a los presupuestos, a pesar de que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE incluye la no aceptación de las mismas: “Somos dos concejales elegidos democráticamente con 2.300 votos. El PP ha aceptado que el dictador Olegario le diga que no acepte nuestras propuestas, pero salgan o no adelante las enmiendas, vamos a trabajar por lo nuestro. El dinero de los ponferradinos se debe dedicar al bienestar de los vecinos y no a políticas ideológicas o agendas 2030″.

A pesar de todo, desde Vox siguen “tendiendo la mano al PP” para “eliminar al socialismo de Ponferrada”, aunque “a las primeras de cambio se han ido con el PSOE. Eso es algo que tendrán que explicar a sus votantes porque es el PP el que no cumple con quien le ha puesto como alcalde”.