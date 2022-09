La oposición arremete contra “la vergüenza” y “bochorno” y recuerda a los 'populares' que no se puede rechazar la violencia de género y gobernar con quienes no la reconocen

Junta de portavoces de las Cortes de Castilla y León. / R. Valtero

El Grupo de Vox echó para atrás la declaración institucional para que las Cortes de Castilla y León condenaran en el próximo pleno de la Cámara el crimen machista ocurrido en Palencia y se solidarizaran con la víctima, Raquel, de 32 años, que deja dos hijos menores huérfanos. La Declaración Institucional planteada por el Grupo Socialista, para ser leída en el inicio del pleno del próximo martes por la tarde, no salió adelante al no contar con unanimidad, ya que Vox argumentó su “contenido ideológico” para no poner su firma.

“De ninguna manera Vox puede firmar; no iba a firmar una declaración institucional de contenido ideológico, la violencia no tiene género, ni ideología”, argumentó su portavoz, Carlos Menéndez, que apeló a reforzar las ayudas a todas las víctimas de “todo tipo de violencia y crimen”.

Por su parte, Raúl de la Hoz (PP), tras recordar que se han leído seis declaraciones institucionales en la Cortes en contra de la violencia de género, afirmó que su grupo “la firmaría una y mil veces”, pero recordó la posición de Vox, por una parte; y, por otra, afeó al PSOE que anunciara en rueda de prensa el texto y no hiciera “como antes”, hablarlo por teléfono con los grupos.

“No estamos en política para vivir cómodamente”, afirmó el ‘popular’ cuando se le preguntó si está “cómodo” con la posición de Vox cuando se trata de violencia de género. Tanto el portavoz del PP como el de Vox defendieron que hay posiciones distintas en determinados asuntos, que enmarcaron en la normalidad de los dos partidos diferentes.

Francisco Igea (Ciudadanos), Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Patricia Gómez (PSOE) arremetieron contra Vox, pero también contra el Partido Popular por su “sumisión” a su socio ante “la vergüenza y el bochorno” en que, a su juicio, convierte el partido de Juan García-Gallardo la política. “Han convertido las Cortes en el chiringuito de Vox”, recriminó el procurador naranja.

“No es Vox el problema, lo que ocurre aquí se llama Feijóo y Mañueco”, manifestó Igea, que pidió perdón en nombre de las Cortes a las mujeres víctimas de violencia de género. “Es lamentable el espectáculo del presidente de las Cortes y del vicepresidente de la Junta”, censuró.

Por su parte, Pablo Fernández confesó que no sabía “como calificar” que un partido niegue la violencia de género, pero sí criticó que Vox “utilice las Cortes para negar su existencia”, en referencia a la concentración que se calificó en el Twiter oficial como “crimen en Palencia”. Además, manifestó que le “inquieta” que el PP gobierne con este partido y le pidió que aclare su posición, porque consideró que si rechaza la violencia machista, como dice el presidente de la Junta, no puede gobernar con el “negacionismo” de Vox.

“He sentido un profundo asco al escuchar al portavoz de Vox”, afirmó Patricia Gómez, que acusó a García-Gallardo no solo de no estar con las víctimas de esta lacra, sino de “ofender” a las mujeres acosadas o asesinadas por sus parejas. “No ha fallecido una mujer, ha sido asesinada”, lanzó al partido de Santiago Abascal.

Por último, Ángel Ceña (UPL-Soria Ya) lamentó que “por problemas semánticos” no se lea la declaración institucional de condena de la violencia de género y solidaridad con la víctima y su familia.