Vox se descuelga de la declaración institucional de apoyo a los agricultores en la Diputación

Votación de la moción a favor de los agricultores y ganaderos en la Diputación de León. / DL

Los votos de los representantes de PSOE, Unión del Pueblo Leonés y PP sacaron adelante este miércoles en la Diputación de León una declaración de apoyo al sector primario, de la que Vox se descolgó a pesar de haber anunciado inicialmente su apoyo, que recoge que la institución “respalda sin fisuras las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia por el carácter estratégico y su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural”.

El portavoz del PP, David Fernández, celebró el respaldo casi unánime logrado por la iniciativa, basada en una moción presentada por su grupo, durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles. El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, reprocharon al diputado de Vox que su cambio de postura se debe a “órdenes de Madrid”, respondiendo así a la pregunta al respecto planteada por el portavoz de UPL, Valentín Martínez.

El representante de Vox, Fernando Prieto Olite, justificó su rechazo a la propuesta argumentando que la institución provincial no tiene capacidad para poder luchar por las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. “Seguro que los 25 defendemos el sector primario. La pena es que no tenemos la capacidad de poder hacer. Es la forma de decir que estos acuerdos se toman en Europa y que allí se debe votar por los intereses del sector primario; no a favor de grupos de poder”, señaló y rehusó la invitación a que reconsiderase su postura y apoyase finalmente el texto.