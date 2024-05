Vox se felicita por “eliminar la ZBE de Ponferrada”

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, se fecilitó este miércoles por la que considera “la noticia del día, de la semana e incluso del año: Vox ha conseguido eliminar la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada”.

Reiterando los argumentos que expuso en el pleno del martes, en el que se rechazó la propuesta de ordenanza reguladora de la ZBE del equipo de gobierno, González afirmó que “la ZBE crea desigualdad entre los ciudadanos, restringe el derecho a la libre circulación y acabaría con el comercio y la hosteleria del centro de la ciudad, que bastantes trabas tienen ya con el gobierno socialista”. Además, aseguró que “Ponferrada no tiene contaminación” y repitió su pregunta del martes: “¿Ahogarían a un familiar por aproximadamente 3 millones de euros? Nosotros no, pero ahogar al comercio y a la hostelería es lo que pretenden PSOE, PP y Coalición por el Bierzo“.

Patricia González también rechazó que su coincidencia con el voto del PSOE, que también negativo, responda a algún tipo de pacto entre ambos partidos, explicando que “nosotros votamos que no porque nos parece muy fuerte y ellos porque les parece muy laxa. No hay ningún pacto con el PSOE y no puede existir en ningún caso porque nosotros estamos aquí para acabar con las políticas socialistas de Ponferrada”.

De hecho, aseguró que en caso de que el equipo de gobierno acabe aceptando las modificaciones propuestas por los socialistas para llevar de nuevo la ordenanza al pleno ordinario de mayo, la postura de Vox seguirá siendo la misma: “Tienen derecho a llevarlo, pero tenemos claro ue nuestro programa es un no rotundo a la ZBE”.

2,4 millones de la ZBE en el aire

En cuanto a los fondos europeos recibidos por el Ayuntamiento de Ponferrada para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones, que ascienden a 2,4 millones de euros, la portavoz de Vox aseguró que, tras consultarlo con los servicios jurídicos de la casa, “nos han dicho que la ZBE debería estar aprobada el 31 de diciembre de 2024 y si no lo está, se determinará la cantidad a devolver, pero a día de hoy no se sabe cuánto es”.

La portavoz de Vox no se pronunció sobre las posibles sanciones de la UE si no se pone en marcha la ZBE, pero sí sobre la advertencia del alcalde, Marco Morala, de que los grupos de la oposición fueran pensando cómo devolver los fondos europeos: “El Ayuntamiento de Ponferrada tiene un presupuesto de 81 millones de euros y 1,2 se van en fiestas y otro tanto pretenden sacarlo de multar a los ciudadanos. Vamos a ser austeros e invertir el dinero en lo que hay que invertirlo y dejar el derroche a un lado”.

Mano tendida de Vox para “acabar con el caos”

Por otro lado, Patricia González volvió a atacar al equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo, asegurando que “es un caos, un circo. Tan pronto salen en los medios para decir que se van con una moción de censura como para decir que no, desprestigiando a la prensa porque todos vimos la grabación de lo que dijo”. Aún así, insistió en que su partido tiene “la mano tendida al PP para eliminar las políticas socialistas, y para ello queremos un gobierno estable. Vox tiene que estar en el equipo de gobierno porque si no vemos esa inestabilidad”.

González insistió en que PP y CB “siguen en minoría y sometidos al socialismo. No sabemos quién es el alcalde porque están sometidos a Olegario Ramón. Desde el primer día hemos tenido la mano tendida al PP y estamos dispuestos a negociar para reconducir este caos”.