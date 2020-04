Vox rechaza una fiesta fruto de una “decisión política” y una interpretación “romántica” y “mitológica”

Protesta de VOX y “España existe” en el Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El procurador de Vox, Jesús García-Conde, expresó su rechazo a la celebración del Día de Castilla y León y a su acto central en Villalar de los Comuneros (Valladolid), suspendido por la crisis del coronavirus covid-19. Argumentó que la fiesta de la entidad autonómica este 23 de abril es fruto de una “decisión política ajena a los ciudadanos”.

El vallisoletano García-Conde explicó en declaraciones a Ical que su formación no respalda la celebración del Día de Castilla y León. “Nunca hubiéramos asistido porque no la consideramos nuestra”, afirmó el parlamentario, quien sostuvo que se basa en una interpretación “romántica mitológica” de los hechos históricos, como la derrota de los ejércitos comuneros.

En ese sentido, el procurador de Vox en las Cortes también cuestionó el acto central en la campa de Villalar, ya que a su juicio ha sido utilizado por la “izquierda más radical” para “hacer planteamientos nacionalistas y colectivistas” que su partido no comparte. No obstante, precisó que no se alegran en ningún caso de que este año no se haya podido celebrar con normalidad a causa de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, Jesús García-Conde censuró la cita de Villalar como un símbolo de identidad comunitaria porque argumentó que trata de buscar elementos identitarios distintos a los que “unen a todos los españoles entre ellos, con su patria y con su historia común”.

Además, el parlamentario autonómico de Vox apuntó que no les preocupa que no se haya podido celebrar, sino el confinamiento, la situación de la sanidad y de las personas mayores y la “restricción” de las libertades que denuncia está imponiendo la Junta y el Gobierno.

Finalmente, García-Conde expresó su rechazo al modelo del estado de las autonomías por generar “desigualdades” entre españoles, por ser “ineficiente” y tener un coste “inasumible”.