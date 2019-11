Vox se queda solo en su pretensión de derogar el decreto de la Memoria Histórica de Castilla y León

El procurador de Vox, Jesús García-Conde, se quedó solo hoy en el hemiciclo de las Cortes en su pretensión de derogar el decreto de la Memoria Histórica de Castilla y León aprobado por el anterior Gobierno del PP al considerar que vulnera una serie de derechos como la igualdad de todos los españoles y la libertad ideológica. La propuesta de García-Conde recibió duros calificativos por parte de la socialista Patricia Gómez, que tildó de “basura” la proposición no de ley, rechazada por todos los grupos, mientras que PP y Ciudadanos apoyaron que la norma autonómica destine fondos para la exhumación de personas en las cunetas y la reparación de su dignidad. En la presentación de la proposición no de ley, el procurador de Vox, Jesús García-Conde, argumentó que la Ley de Amnistía de 1977 entró “imbuida en un espíritu de perdón” y subrayó que en 2007 entró en vigior la Ley de Memoria Histórica, de la que afirmó que de “un plumazo y movido por un afán partidista y revanchista, quiso borrar la generosidad de aquel acto de perdón mutuo nacional que supuso la Ley de Amnistía”. García-Conde asentó en esa ley el decreto aprobado en 2018 por el anterior Gobierno del PP en la Junta, criticó que el presidente del Comité Asesor sea el exsecretario general de CCOO Ángel Hernández, cuestionó el reparto de las ayudas y estimó que esa norma atenta contra el derecho fundamental de la libertad de educación, entre otros. Al finalizar el debate, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, pidió la palabra para defender a Ángel Hernández como una “persona honorable y neutral” y el reparto de los fondos que se ciñe a la norma en relación a los mapas y las exhumaciones. “Cabalgan a lomos del odio”, censuró a Vox. “Es lamentable, indignante, patético y lamentable”, manifestó José Ignacio Delgado (Cs) al exponer la posición de su grupo, quien defendió que se trata de devolver la dignidad a las familias de las víctimas que se encuentran como “perros en las cunetas”. Delgado defendió que se avance para que no vuelva a existir luchas fatricidas. El procurador del PP Ramiro Ruiz Medrano reflexionó sobre el modelo de sociedad, defendió el espíritu de la transición y afirmó que no es partidario de legislar sobre los sentimientos pero añadió que no está en contra de normas por el perdón, a la vez que defendió la legislación a favor del interés general, que consideró que se cumple con el decreto de la Junta. Desde el entendimiento de un mal uso de una norma, rechazó que se esté en contra del fondo, que en el caso del decreto es de devolver la dignidad a las familias. “Para el Grupo Popular este es un asunto cerrado”, aseguró el popular, que insistió en que la norma de la Comunidad cumple la ley y no pretende “reescribir la historia”. “Si se quiere hacer un uso perverso del decreto, el PP lo denunciara, pero mientras tanto que se cumpla la ley”, anotó. La procuradora socialista Patricia Gómez defendió que la ley de la Memoria Histórica reconoce a los “verdugos” del régimen franquista, afirmó que la PNL es una “basura” y un “insulto” a las personas con familiares en las cunetas y leyó testimonios de personas que fueron víctima por pensar de manera distinta o ser socialistas. Se sintió “orgullosa” de una ley de la Memoria Histórica que reconoce a las trece mujeres -trece rosas- y advirtió de que los socialistas no van a permitir que “un fascista como usted no reconozcan” la dignidad de esas personas ni volver a la España de “blanco y negro”. Por último, García-Conde manifestó que él no habló de Franco en su propuesta, lamentó que la socialista pusiera en su boca palabras que no pronunció y defendió el derecho de todas las familias a enterrar a sus muertos donde lo decidan sea “cual sea el bando en que participaron en la guerra”. “Hemos venido aquí (Vox) para olvidarnos de una historia de buenos y malos”, indicó en relación a la Memoria Histórica.