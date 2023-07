Vox adelanta que votará en contra de la subida de gastos en el Ayuntamiento de Ponferrada

Miguel Suárez Arca, coordinador de Vox en el Bierzo y número 2 al Congreso. / QUINITO

El coordinador de Vox en el Bierzo y número dos de la formación al Congreso de los Diputados, Miguel Suárez Arca, adelantó en la noche de este jueves que su partido votará en contra del incremento de gastos políticos propuesto por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que se llevará a pleno este viernes.

Suárez Arca aseguró que "desde el lunes le comunicamos al alcalde que no votaríamos a favor de un incremento tan demencial como el que se está planteando y hoy nos hemos vuelto a sentar con él para transmitirle la misma posición, que es que Vox no apoyará un incremento tan desmesurado del gasto político en el Ayuntamiento de Ponferrada".

El candidato de Vox matizó que esta negativa "no se circunscribe a todos los puntos que se llevan a pleno, sino a los que se refieren al personal de confianza, las asignaciones a los grupos municipales y a las dedicaciones exclusivas y el sueldo del alcalde. Eso no quiere decir que no sigamos a disposición de sentarnos a negociar un acuerdo que ponga el dinero de los ponferradinos al servicio de los ponferradinos".

Miguel Suárez Arca señaló que "los sueldos que se venían cobrando en el anterior mandato son adecuados y se han venido actualizando según los Presupuestos Generales del Estado. A partir de ahí, no le vamos a decir al alcalde cómo tiene que gestionar su equipo, pero tampoco con nuestros votos vamos a favorecer una sobredimensión del gasto político", abogando por mantener un gasto "aproximado" al que existe actualmente y "no acometamos subidas de sueldo cuando los ponferradinos y los españoles peor lo están pasando".