Vuelta al cole entre mascarillas y dudas

Inicio del curso escolar 2020-21 en el colegio Valentín García Yebra de Ponferrada / QUINITO

La vuelta al cole en Ponferrada, como en toda España en los días anteriores, ha estado marcada este jueves por las mascarillas en los alumnos (obligatoria a partir de Segundo de Primaria) y las dudas en los padres. En algunos casos, estos han optado por dejar a sus hijos en casa, una situación que, advierten desde Educación, se recoge como abstentismo excepto en aquellos casos en los que exista un justificante médico.

Una de estas situaciones se ha dado en el CEIP Valentín García Yebra de la capital berciana, donde Daniel, padre de una niña de 3 años, ha decidido no llevarla a su primer día de colegio, aunque él sí acudió al centro para interesarse por las medidas de seguridad del centro: “Creemos que las clases deberían comenzar cuando se den las condiciones, no entendemos que la Junta meta a 25 alumnos en un aula sin mascarillas ni distancias, algo que hasta ahora no era aceptable. Entendemos que los profesores están haciendo lo que pueden con las herramientas que les han dado, pero la norma es insuficiente y no protege ni a alumnos ni a profesores, por lo que la Ley de Protección de Riesgos Laborales debería hacer algo. Llevamos meses intentando reducir al máximo los contactos y traer ahora a los niños a grupos de 25 creo que es algo absurdo y vergonzoso por parte de la administración”.

Por su parte, la directora del centro, Pilar Lago, reconoció que “las normas cambian cada día, hoy estamos en una situación y mañana podríamos estar en otra. Los padres están colaborando, igual que los profesores, para que todo salga lo mejor posible”.

Lago explicó que en Infantil y Primero de Primaria se han establecido los llamados “grupos de convivencia”, con ratios de 25 alumnos en los que no es obligatorio mantener distancias ni usar mascarillas dentro del aula, aunque sólo pueden moverse por sus zonas delimitadas del patio y no interactuar con otros grupos. A partir de Segundo, ya es obligatoria la mascarilla y la distancia de 1,5 metros dentro del aula, lo que ha obligado a reorganizar las clases.

En cuanto a los profesores, “nos han dotado de mascarillas y pantallas, y también tenemos guantes por si fuera necesario. Se ha creado un ‘equipo covid’ en el colegio, que será el encargado de coordinar cualquier incidencia que se pueda presentar con la dirección provincial”. La directora del Valentín García Yebra aseguró que “de momento no se han hecho PCR a los docentes, pero sí esperamos que nos llamen pronto para hacerlas, porque está previsto”.

Por último, Pilar Lago quiso “tranquilizar a la comunidad educativa. Desde el centro estamos trabajando con las instrucciones que nos han dado para que todo salga de la mejor manera posible”.