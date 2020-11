Wikipedia y sus errores: el discutible paso del Ejército Británico por Castropodame

En alguna o quizá algunas ocasiones, he escrito que la Historia se puede y se debe analizar con mentalidad científica. De no ser así estaríamos contribuyendo a divulgar una visión falsa de lo que ocurrió, en el pasado. Aunque el estudio de la Historia parece ser una disciplina “de letras” y no “de ciencias” yo siempre he pensado que el análisis de la misma se ha de hacer con criterios matemáticos y ajustándose a la verdad todo cuanto sea posible.

Se da la circunstancia de que siendo yo natural de Castropodame (pedanía del ayuntamiento de este mismo nombre) y estando vinculado tanto al citado municipio en general, como a la pedanía en especial por múltiples razones; de vez en cuando analizo el contenido en Wikipedia sobre Castropodame. Por otra parte y desde mis años de juventud me he dedicado con más o menos ahínco a estudiar e investigar la historia de la pedanía de Castropodame en especial y aunque en menor medida la del conjunto del municipio aludido. Por lo que veo el contenido en Wikipedia es cambiante. Me da la sensación de que aparecen y desaparecen datos sin que yo al menos sepa con exactitud porqué motivo; pero lo que quiero señalar ahora, es que desde hace ya varios meses , aparece en la información referente al municipio de Castropodame un dato que me parece muy, muy discutible. Yo diría que claramente equivocado. Me refiero a cierta información que indica que el célebre general británico Sir John Moore paso por Castropodame, durante la conocida como Guerra de la Independencia. De ser cierto sería una notica importante y digna de tener en cuenta en cualquier análisis de la historia de Castropodame. El asunto es que me tal información y por lo que conozco es completamente falsa o mejor dicho carente de las pertinentes pruebas que la demuestren. Veamos.

Por lo que se señala en la propia Wikipedia, la noticia se basa en una publicación realizada en el año 1974 por un tal D.W. Davies y se titula : “Sir John Moore´s Peninsular Campaign 1808-1809”. Dado que la noticia del paso del célebre general por Castropodame, me parecía poco probable, busqué en la Red esa obra de 1974 y me di cuenta del claro error en la interpretación de la misma. Los párrafos que citan a Castropodame, no se refieren exclusivamente a hechos acecidos en la Guerra de la Independencia; si no también a un recorrido mucho más reciente, realizado en la segunda mitad del siglo XX, (en 1971 por lo que veo) y que eso si, era una especie de rememoración del paso de las tropas británicas por El Bierzo durante La Guerra de la Independencia. Al hablar de este recorrido moderno lo que el autor de la obra (D.W. Davies) dice, es que dejando la carretera más importante actual, (año 1971) querían ir desde Congosto a Cabañas Raras siguiendo el viejo camino que se utilizó en 1809. No obstante puntualiza que debido a las modernas obras hidráulicas; no fue posible ir desde Bembibre a Vilafranca siguiendo el camino utilizado por J. Moore. Es lógico, el actual Embalse de Bárcena sepultó parte del trazado de esa antiquísima carretera, que en el año 1809 debía ser camino principal, pero que ahora ya no lo es ni mucho menos. D. W. Davies sigue diciendo que (siempre refiriéndose al recorrido más reciente) desde San Román de Bembibre siguieron un camino o un trazado que está al lado de la carretera principal y que este camino desde el citado San Román va hasta Castropodame. Añade Davies, que en 1809 tanto Moore como Soult, consideraron a este camino ultimo precitado como peligroso.

En resumen, que en ningún momento Davies indica que Moore, ni tampoco el ejército británico pasasen por Castropodame. Es más, señalan que la ruta seguida por Moore desde Bembibre a Villafranca discurría por donde está ahora el Embalse de Bárcena y por si fuera poco que el camino a través de Castropodame lo consideró peligroso el general británico. En definitiva, que el autor ( o autores) que escribió en Wikipedia que Moore paso por Castropodame, basándose en la obra de Davies, entendió justo lo contrario de lo que se puede leer en este libro. Por tanto, no hay razón alguna en base a lo escrito por Davies, para afirmar que Moore paso por Castropodame (pedanía) y si justamente lo contrario. No obstante en la Red se halla la obra de Davies; así pues cualquiera puede analizar su contenido. Errar es propio de los humanos. De hecho, yo cuando analicé este tema en un primer momento, entendí que en la misma se indicaba que el Ejército Británico, en la Guerra de La Independencia había pasado por Castropodame. Después volvía analizar los escritos de Davies y me di cuanta de que tampoco hay razón alguna en sus escritos para afirmar que esto fuese cierto y si la hay para decir justo lo contrario. En cualquier caso y aún cuando estuviese demostrada la presencia de tropas británicas en Castropodame; ello no significaría que también el propio Moore, se encontrase entre esa tropas.

Claro que ya rizando un poco el rizo, se puede acudir a otro libro más moderno aún, para argumentar que si bien Moore no paso por el pueblo de Castropodame, algunas tropas del ejército británico en la Navidad de 1808-1809 llegaron hasta Matachana, un pueblo que hoy (pero no entonces) forma parte del municipio de Castropodame. Me refiero al libro titulado, “El camino de peregrinación a Santiago por el puerto de Manzanal”, cuyo autor es Manuel I. Olano Pastor. A partir de los datos de éste libro y de un antiguo texto ( del capellán británico James Wilmot Ormsby); cabe deducir que uno de los regimientos británicos (el 32 en concreto) en el día de la nochevieja del año 1808 ; llegó hasta Matachana, porque Bembibre estaba llena de tropas. Pero claro el municipio de Castropodame en la Guerra de la Independencia , no existía y por ello ni Matachana, ni ninguna otra localidad del entorno formaban parte del municipio de Castropodame.

En definitiva, este episodio es un excelente ejemplo de como al analizar la Historia se producen con más frecuencia de lo que parece posible, errores que suelen empezar en pequeños matices o puntualizaciones; pero que poco a poco al transmitirse la información; se van a menudo ampliando, hasta ser errores de gran calado. Errores y malentendidos como este deben haber tenido lugar “a patadas” al escribir la Historia. Por todo ello me parece muy oportuno escribir este artículo. La realidad muy a menudo no es lo que parece y la historia escrita no siempre coincide con la realidad de lo sucedido.

Bembibre, 8 de noviembre de 2020// Rogelio Melendez Tercero