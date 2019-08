Cinceclube Groucho Marx e o Concello do Barco organizan a XIX Semana de cine do Barco. As proxecións teñen lugar no Lauro Olmo, cun programa para adultos e nenos. No caso da programación de cine infantil, os menores de 16 anos poderán ver os filmes coa entrega dun kilo de alimentos non perecedeiros, que se entregarán ao Banco de Alimentos de Cáritas do Barco.

Máis información, no enlace: https://cineclubgrouchomarx.blogspot.com/p/29-semana-de-cine.html