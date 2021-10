Xornada formativa sobre o castiñeiro de fruto no Barco

O programa ten como obxectivos os de explicar a planificación das plantacións de castiñeiros en función das zonas e do destino final do produto

Castaños / QUINITO

O próximo luns, 25 de outubro, celébrase no salón de actos do Edificio Multiusos do Concello do Barco unha xornada formativa organizada por Castaña de Galicia, titulada “O castiñeiro de froito, planificación e deseño das plantacións”. Está promovida polo Departamento de Investigación e Transferencia da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Xunta de Galicia.

A acción formativa celébrase a partir das 17.00 horas, será totalmente de balde e terá unha duración aproximada de 4 horas. Os interesados en participar poden inscribirse previamente de varias formas: ou descargando a folla de inscrición no enlace da web da Consellería do Medio Rural, cubrindo o formulario e enviándoo a: [email protected]; ou presencialmente, no terceiro andar do Edificio Multiusos, onde hai follas de inscrición a disposición dos interesados

Esta xornada está destinada ás persoas vinculadas profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandería, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, ou con expectativa de incorporación, en especial mozos e mozas do medio rural galego.

O programa ten como obxectivos os de explicar a planificación das plantacións de castiñeiros en función das zonas e do destino final do produto e complementar a formación impartida na edición anterior para manter ao día aos produtores de castaña sobre novidades, investigación, tratamentos actualizados de doenzas así como orientalas sobre as tendencias técnicas e de mercado.