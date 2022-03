Pasadas las elecciones en Castilla y León ya están aquí los juicios, los pactos y los moderados.

Los juicios no han empezado muy bien. El primero de ellos, el que coloca a la excúpula de Economía del gobierno de Juan Vicente Herrera en el banquillo, parece que se va a retrasar un poco. Resulta que no aparece un CD. Tras nueve años de instrucción ahora resulta que falta un CD. Urge una explicación convincente para que no decaiga nuestra fe en la justicia. Urge porque los presuntos delitos son de una gravedad extrema, tanto que las penas solicitadas suman hasta 221 años de cárcel y esto no puede quedar sin ratificación judicial en uno u otro sentido. Urge por la relevancia de los acusados, para evitar que germine la duda sobre la imparcialidad de la justicia. Urge porque no es la primera vez que se utiliza esta estrategia como arma de defensa y no debe existir sombra de duda acerca de posibles connivencias. La justicia es un pilar fundamental de la calidad democrática de un país y la transparencia sobre su correcto funcionamiento es vital para garantizarlo.

Los pactos han empezado según lo previsto: Tenemos a Mañueco engañando a quien, todavía a estas alturas, se deja engañar por este hombre que ha demostrado hasta la saciedad que no tiene palabra. Tenemos a VOX ávido por tocar poder institucional, pero consciente de su inexperiencia. Creo que pedirán puestos relevantes, que les permitan exhibir sus maneras pero que no les expongan constantemente, y, ya de paso si puede ser, puestos que no les hagan trabajar demasiado. En este sentido apostaría por la renuncia a asumir la portavocía del gobierno como hizo el anterior vicepresidente.

Los moderados han empezado mal. Hay que reconocer que algunos necesitan un largo entrenamiento para poder enfundarse ese traje con cierta credibilidad. El aspirante a liderar la derecha española está un poco liado con quién se forra a costa de los impuestos que llegan también a su comunidad y muy liado con lo qué es y no es violencia machista. Mientras, el aspirante a repetir como Presidente de Castilla y León anda todo contento por gobernar con un partido que ya va soltando lindezas como que “habrá que estar atentos con lo que se hace en los colegios porque hay profesores que sacan los pies del tiesto”

Así pues, pasadas las elecciones en Castilla y León aparecen las dudas sobre si la justicia es igual para todos, se confirma la certeza de que Mañueco ha elegido a los socios con los que realmente se siente cómodo porque son quienes más se le parecen y se certifica la confirmación de que el PP sigue sin encontrar la brújula que le lleva al centro. Asi que sí, como nos temíamos, todos esos fantasmas ya están aquí.