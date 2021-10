Yesica en la granja / EBD

La figura de la mujer emprendedora en el mundo rural es algo que se ve de forma excepcional y por ello, las que se arriesgan y consiguen triunfar merecen un reconocimiento. En la aventura de crear una pequeña granja en Cubillos del Sil se embarcó Yesica Prada hace ya seis años. Aunque los inicios fueron duros, no lo dudó a la hora de dejar su trabajo de informática en Ponferrada y mudarse a este municipio berciano para empezar una nueva vida. “Ha merecido la pena, tener un negocio propio es una satisfacción personal y vivir en el pueblo es algo diferente. No puedo decir nada negativo de este trabajo”. Además, ella y su marido iniciaron otro negocio a la par: la Bodega de vinos 13 Viñas.

Se trata de La Granja de Ye, Los Huevos del Bierzo, que regenta Yesica Prada Macías, una mujer que dejó su vida en la ciudad por emprender en el campo. Los productos de la granja son 100% naturales. En un principio vendían huevos pero con el paso de los años han pasado a comercializar aves (gallinas de razas puras, pollos, pavos, pavos reales, patos, ocas, perdices, faisanes),cereales de trigo y de mezcla, piensos e insecticidas. Yesica Prada recalca que “los criamos en libertad, nunca en jaulas”.

Sin embargo, el hecho de ser una mujer al frente de un negocio le ha reportado ciertos inconvenientes y en ocasiones habladurías de la gente. “Vivimos en una sociedad muy machista y cuando empecé a vender animales, algunos hombres me hacían de menos y otras veces las mujeres hablan o te miran raro porque no es lo normal una mujer en un negocio como este”. No obstante, Yesica asegura que “una vez que te conocen ya cambian su visión”.

“Es un cambio de vida. Yo decidí cambiar de trabajo porque el que tenía no me satisfacía. Es otro método de vida completamente diferente. Es verdad que ahora trabajo de lunes a domingo pero trabajar con animales es muy satisfactorio”. Al ser preguntada por cuál es lo que más valora de trabajar en el mundo rural Yesica lo tiene claro: “el trabajo al aire libre, el no estar en una oficina o con un ordenador”.

Por otro lado, esta mujer emprendedora tiene una bebé pequeña. Yesica Prada ha tenido problemas para conciliar su papel como madre con tener un negocio regentado por ella misma, teniendo que pedir ayuda a familiares para cuidar de su pequeña. También ha tenido problemas por el hecho de ser madre lactante y ha demandado a la Mutua porque “yo debería cogerme la baja porque no puedo desempeñar ciertas labores porque usamos químicos perjudiciales para las embarazadas y/o lactantes y la Mutua me denegó la solicitud de baja”.

A todas aquellas personas que dudan sobre si emprender en el mundo rural Yesica les lanza un mensaje: “Con 18 años nos hacen elegir lo que queremos estudiar y se supone que debernos dedicarnos a ello el resto de nuestras vidas pero no es así. Tanto si están dudando por emprender en el mundo rural como por cambiar de trabajo. Creo que todo el mundo debería probar a hacer lo que quiere hacer y si va mal pues probamos otra cosa”.