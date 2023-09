Yolanda Ordás da comienzo a las fiestas de la Encina y se saca “una espina del corazón” tras ofrecer el pregón

Yolanda Ordás ofrece el pregón de las fiestas de la Encina 2023. / QUINITO

A las 21:30 horas de este martes 5 de septiembre la conocida locutora ponferradina Yolanda Ordás ha salido al palco del Ayuntamiento de Ponferrada para ofrecer el pregón que da comienzo a las fiestas de la Encina de este 2023.

Cientos de ponferradinos y ponferradinas han querido presenciar el momento y han llenado la plaza del Ayuntamiento al grito de “¡viva Ponferrada y viva la Virgen de la Encina!”.

Ha sido el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el encargado de presentar a Ordás, asegurando que su pregón llegaría “al corazón de los ponferradinos”. En el palco, además de las autoridades, se ha podido ver a Luis del Olmo, que ha querido estar junto a su compañera de profesión en este momento tan especial.

Yolanda Ordás se ha mostrado “muy emocionada y contenta” de protagonizar este pregón en el que “repaso mi vida, recordando cosas y compartiendo con los oyentes y todos los asistentes”, asegura. “Es un pregón que no es mío, sino de todos los que están en esta plaza”, dice la locutora.

Posteriormente, ha tenido lugar una verbena popular a cargo de Los Pamplinas.

Pregón completo de Yolanda Ordás

Queridos Ponferradinos, queridos bercianos, a todos los que nos habéis venido a visitar y a los que estáis siguiendo en directo a través de la radio este prégon que vamos a hacer entre todos, porque todos vosotros sois parte de esta tierra, de mi vida y mi trabajo. Saludos a todas las autoridades presentes, empezando por el alcalde de Ponferrada Marco Morala, concejal de Fiestas Carlos Cortina, resto de miembros de la corporación municipal, presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón de la Diputación Provincial Gerardo Alvarez, y demás autoridades en general, junto a los cuerpos de seguridad y voluntarios de Protección Civil, que están velando ahora mismo porque todo salga bien. En definitiva bienvenidos todos y cada uno, porque todos tenéis cabida en mi pregón, en vuestro pregón porque como digo es mío y vuestro…

Son muchas las ocasiones en las que he estado en este balcón de nuestro Ayuntamiento por distintos motivos, pero el de hoy, tiene un significado muy especial y emotivo para mí. Son las Fiestas de Nuestra Patrona, “La Morenica”, la Virgen de la Encina. La emoción que sentí cuando el alcalde de Ponferrada, el señor Morala me lo propuso, es difícil de describir, porque amigos míos, he sido pregonera de las Fiestas de gran Parte de los Pueblos del Bierzo, pero nunca hasta hoy de las de mí pueblo y como le dije al alcalde “Una espinita que tenía clavada en el corazón”.

Y aquí me tenéis dispuesta a contaros y sobre todo, recordar con vosotros muchas cosas pasadas y vividas juntos. Para los que tengan duda yo soy berciana, ponferradina de nacimiento y oficio, y nacida AQUÍ en esta plaza del Ayuntamiento, a muy escasos metros de este balcón: exactamente al lado del emblemático “BAR EL TURCO”, ¡cuántos recuerdos de Lisardo y Vicente, anda que no eran populares y conocidos los dos, por todos. Vaya para ellos nuestro recuerdo.

Bueno, pues al lado tenía mi padre Claudio Ordás la primera peluquería de Señoras que se instaló en Ponferrada y además me dicen muchas de las señoras que atendió que era un artista! Claro es que venía de Francia: de París, donde aprendió el oficio de peluquero. Me bautizaron en la Basílica de la Encina, donde también me casé un 10 de Diciembre de 1964 con mi compañero de vida y profesión Ignacio Linares, el “HIJO DEL RUBIO EL DE LAS BARCAS”, como él quería que le llamasen.

Años después mis padres se trasladaron a la Puebla, a la llamada entonces, Avenida José Antonio, en el número 26, CASA DEL GUARNIS, para más señas. Y ahí sigue la casa, exactamente igual, impasible al paso del tiempo y con el mismo número 26 de entonces. En el balcón del primer piso un letrero bien visible que decía: “PELUQUERÍA DE SEÑORAS ORDÁS SE HACEN PERMANENTES” .

Dos casas más hacia la Plaza Lazúrtegui, en el 30, vivía la familia del Olmo Marote, nos conocimos por tanto desde niños y gracias a Dios, aquí seguimos, con tantas cosas que recordar de nuestras propias vidas… y después quién nos lo iba a decir, de profesión, bendita profesión que es la radio a la que me llevó mi compañero Ignacio Linares. Aquella Estación Escuela Número 29 del Frente de Juventudes, Radio Juventud de Ponferrada, que creó y dirigió durante muchos años, un gallego de Chantada Ernesto Fernández ¡qué buena persona! ¡qué gran director de aquella primera Escuela y después emisora de Radio, que en poco tiempo se convirtió en el medio de comunicación y enlace para todo el Bierzo.

Tanto me gustó que me quedé y allí estuve durante el primer año 57, en el 58 me llamó José Luis Perez Perelétegui, para ofrecerme una plaza de locutora en la emisora “La Voz de León número 5 de la REM”, pero al año siguiente por problemas de salud volví a Ponferrada y Ernesto, el director de Radio Juventud, me abrió de nuevo la puerta igual que lo haría mi propio padre y devolviéndome mi puesto de trabajo. Todavía falta ese reconocimiento público, ese agradecimiento a Ernesto Fernández, como impulsor y creador de la Radio en Ponferrada, porque a él se lo debemos. De ingratos sería no reconocerlo. Gracias Ernesto, por ese regalo tan maravilloso, por la radio.

Todos conocemos y hemos vivido esa picadilla que existía entre los dos barrios de Ponferrada. “El de arriba y el de abajo”, yo creo que al de arriba se le consideraba más señorial: la Basílica, el Casino, la Obrera y la vida más tranquila… porque el movimiento comercial estaba en la Puebla, los Almacenes Tahoces, Bodelón, Bonifacio, el Sol, las Tres Bés, los Fierros, Villarejo, las confiterías arriba la de Don Pepe Romero y abajo la Perla, Santiago, la Pili que pasaría después a Capitán Losada y que continúa… Bueno pues esa picadilla de la que hablábamos principalmente entre los chavales, siguió durante muchos años y cuando llegaban las Fiestas de cada cual las diferencias aumentaban.

Abajo las de San Pedro, delante de la propia Iglesia, casi al lado del Puente de la Puebla, llamado popularmente por los Ponferradinos Puente de Cubelos. Allí en la propia plaza de San Pedro, se celebraba la Fiesta en honor del Santo, como ya les dije fui bautizada en la Basílica de la Encina y allí también me casé, pero después esta Iglesia de San Pedro, sería mi parroquia y allí recibí la primera Comunión. ¡qué Iglesia más precios con Don Maximiliano al frente, un gran sacerdote, un cura de verdad, siempre con su larga sotana hasta los pies y repartiendo cariño con todos!

Pocos, por no decir nadie estuvieron de acuerdo con el derribo de la Iglesia de San Pedro, porque era emblemática para los vecinos de la Puelba, era la Iglesia de siempre, oscura, toda de madera incluido el suelo, con imágenes preciosas, familiares para todos, cuánto tiempo la echamos de menos y la seguimos recordando.

En resumen ¿cuál era la mejor fiesta?... hombre es que la de San Pedro tiene más espacio, es que las de la Encina son de todo el Bierzo, es que hay mejores orquestas, es que son más días, es que… es que… nunca había acuerdo, como en tantas otras cuestiones, pero vamos ¡nada grave! … según íbamos creciendo empezaba el curso escolar y el siguiente capítulo era de los que subían al Instituto Gil y Carrasco, era el único que existía, y el Colegio de las Monjas como así se llamaba al actual de la Inmaculada al que asistíamos mis hermanas y yo.

Especial recuerdo tengo de joven de esa zona de los nogales que era la playa fluvial a la que nos escapábamos las chicas y chicos a bañarnos. Siempre corriendo y pendientes de la sirena de la “Minero” hoy Museo de la Energía, que marcaba la salida o entrada de los trabajadores. Salíamos disparados del agua, y el que tenía toalla se secaba, y el que no, corríamos pingando y vistiéndonos por el Caminín, ¡que se lo digan a Luis del Olmo ó a su hermana Merines!

Ó a tantos como me estáis escuchando, porque las Huertas del Sacramento era una zona sagrada para todos, con su Ermita del Santo Sacramento por bandera, que hay que recuperar y se está trabajando en ello. Que así sea y se cumpla.

Lo cierto es que mi trabajo en la radio me ha permitido serpregonera cada día, de las cosas que pasan, de miles de historias de nuestra querida Ponferrada y nuestro querido Bierzo que tiene a nuestra bonita Virgen de la Encina como patrona común. Pregonera desde las Ondas en momentos duros y difíciles, pues no hay nada más amargo y triste que comunicar el fallecimiento por cualquier motivo de una persona, un trabajador, un paisano: en huelgas, accidentes laborales, sucesos en definitiva y en cualquiera de susmanifestaciones…

Pero también pregonera de acontecimientos muy importantes para esta tierra nuestra como la concesión de la Denominación de Origen a los vinos del Bierzo, que cada día nos dan extraordinarias noticias. De los sellos de calidad de nuestra huerta, de ese Botillo manjar de los dioses, que los monjes de la Tebaida supieron valorar en sus gloriosos retiros espirituales y gastronómicos, al cobijo de la Cueva de San Genadio.

Pregonera de la felicidad que supuso contar con unos centros universitarios en el Campus de Ponferrada, la conversión en Hospital de la Residencia Camino de Santiago, la constitución del Consejo Comarcal del Bierzo, la remodelación del Teatro Bergidum nuestro tesoro cultural, junto a los Museos que tenemos en Ponferrada genialmente dirigidos por Javier García Bueso, y el Castillo donde se dice apareció la Virgen dentro de una Encina, cuando los templarios talaban madera para ampliar la fortaleza.

Pregonera de los micrófonos de oro y la semana de la radio que tantas alegrías nos dieron y convirtieron a nuestra ciudad en el punto de mira de todo el país durante muchos años, gracias al apoyo decidido de nuestro compañero Luis del Olmo.

Pregonera del terremoto de mayor intensidad sufrido en elBierzo en Mayo de 1997, cuando el Bierzo tembló de formaimpresionante, colapsándose la centralita de nuestra emisora con testimonios de bercianos angustiados y que querían saber qué estaba pasando y qué teníamos que hacer. Pregonera en fín de otros muchos hechos de la historia más reciente, pero también del despertar de una ciudad que con añoranza mira a otro siglo en la que el dólar fue el sobrenombre de la Ponsferrata del boom demográfico eindustrial.

De aquella época me viene esa vocación de pregonera, con la que desde los micrófonos de Radio Juventud entraba en vuestras casas, para compartir con vosotros los momentos más señalados de la vida de una persona…

“EN CUATROVIENTOS PARA ARACELI GUTIERREZ EN SU PRIMERA COMUNION DE SUS PADRES Y HERMANOS, PARA QUE NO OLVIDE ESTE DÍA. ESCUCHAMOS “LA PRIMERA COMUNIÓN” EN LA VOZ DE JUANITO VALDERRAMA.

“ATENCIÓN FLORES DEL SIL, PARA LA NIÑA MARIAENCINA BLANCO, EN EL DÍA DE SU SANTO, DE SUS PADRES Y HERMANOS CON MUCHO CARIÑO”. ESCUCHAMOS AL “TRIO LOS PANCHOS” CON SU TEMA AQUELLOS OJOS VERDES.

Y AHORA EN VOZ DE MANOLO ESCOBAR “MADRECITA MARÍA DEL CARMEN” PARA LOS ABUELOS MÁS BUENOS DE SUS 7 NIETOS, ESPERANDO QUE PASEN UN DÍA MUY FELIZ DE ANIVERSARIO EN FUENTESNUEVAS..

Y así iban llegando más discos dedicados al reto de Barrios y pueblos de Ponferrada, Compostilla, Santo Tomás de las Ollas, Los Barrios, las Valduezas, los Compludos, Bouzas, Peñalba, Campo, Toral de Merayo, San Andrés, San Lorenzo, Dehesas, Bárcena… eso en Ponferrada pero también del resto del Bierzo. Tantas vivencias, tantos ratos buenos, que son con los que hoy me quiero quedar, pregonando ya en el siglo 21 y desde este balcón del consistorio de Ponferrada el deseo de unas fiestas alegres para todos, (cada uno pone la medida), las propuestas las tenemos en bandeja, en el completo programa ideado para la ocasión. Que la Virgen de la Encina nos de fuerza, salud y sobre todo unión para defender y hacer prosperar nuestra tierra.

Fotografías de Quinito

