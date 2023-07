Yolanda Ordás será la pregonera de las Fiestas de la Encina

Yolanda Ordás y Marco Morala. / Ayto de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha comunicado la decisión municipal de contar con la conocida locutora radiofónica ponferradina Yolanda Ordás como pregonera de las fiestas de la Encina 2023. “Yolanda encarna como nadie la esencia de Ponferrada. Generaciones enteras de ponferradinos se han informado de lo que había en las fiestas patronales a través de su voz. Estas fiestas han sido siempre muy cercanas para ella y ella parte fundamental de la comunicación de las fiestas. Pocas personas son tan queridas en nuestro municipio como ella y han sabido representar tan adecuadamente tanto los valores de su profesión como la esencia de Ponferrada. Estamos seguros de que su pregón llegará al corazón de los ponferradinos”.

La trayectoria profesional de Yolanda es encomiable, nada menos que con 65 años de trabajo radiofónico en su haber, desde la cadena antecesora de Radio Nacional de España. “Esta designación no deja de ser también un reconocimiento a la profesión periodística, y en particular al periodismo radiofónico. No hay democracia ni sociedad que progrese sin transparencia, sin información, sin conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, en espacios tan cercanos como los de nuestra propia ciudad. Como tampoco hay sociedad avanzada sin un ocio informado y de calidad. Yolanda Ordás es expresión de todo ello junto”, apunta el regidor.

Pero además, a los muchos galardones obtenidos por una dilatada y exitosa carrera profesional -no podemos dejar de destacar la Antena de Oro o el Cossío- se unen los reconocimientos de los suyos, de las personas de Ponferrada que la sienten como una más en su familia, puesto que ha entrado en sus casas durante años. La Medalla de Oro de la ciudad de Ponferrada, la estatua erigida por el Ayuntamiento o el premio Gentes del Bierzo son muestras de ese cariño popular que impulsa esta designación como pregonera.

"Todos hemos experimentado que es verdad esa frase suya de sin la radio no se puede vivir. Ella no ha deseado vivir sin la radio y los oyentes no han querido disfrutar la radio sin ella. Por todo ello, por su cercanía y su sencillez, por su dedicación a todos los que en Ponferrada han necesitado de su apoyo, por su entrega a las causas sociales, por hacernos partícipe de todo lo que pasaba en la ciudad y de todo lo que pasaba en las fiestas Yolanda Ordás será una extraordinaria pregonera de las fiestas de la Encina de este año", concluye Morala.