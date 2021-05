José Fernández Nieto entregó una camiseta conmemorativa a Yuri por sus 400 partidos con la Ponferradina. / SDP

Yuri de Souza sumaba el pasado sábado en Castellón su partido número 400 con la camiseta de la Ponferradina y el martes, antes de jugar ante el Espanyol el 401, recibía de manos del presidente blanquiazul, José Fernández Nieto, una camiseta que le reconoce como el cuarto jugador con más partidos en el club, sólo por detrás de Eduardo (452), Tyrone (430) y Luis Quindós (402), al que superaría esta misma temporada en caso de disputar las dos jornadas restantes ante Sabadell y Mallorca. El brasileño es historia viva de la Deportiva, ya que también figura como máximo goleador del club berciano.

Desde su debut oficial el 26 de agosto de 2009, en un partido de Copa del Rey ante el Eibar, Yuri no ha parado de atesorar momentos vestido de blanco y azul. Tantos, que darían para un libro, aunque de primeras recuerda hitos como los tres ascensos a Segunda (2010, 2012 y 2019), el hat-trick que le endosó al Betis en la victoria berciana por 4-1 en la víspera de La Encina de 2014, o el 2-1 frente al Almería de la pasada temporada, que supuso la permanencia gracias a un gol de O Fenómeno de Maceió.

A pesar de tener un currículum futbolístico envidiable, a Yuri todavía le quedan cosas por hacer con el balón y quiere hacerlas en Ponferrada: “Mi sueño es jugar con la Ponferradina en Primera, y aunque sé que es difícil, es un sueño que ojalá que se pueda cumplir”. Este año se ha quedado cerca de, al menos, disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría, algo que lejos de desanimarle, le anima a seguir intentándolo: “Sé que mucha gente tiene esa espinita clavada y nosotros también pensamos que podíamos haber jugado el playoff este año. Lo dimos todo, porque es un sueño para todos, pero no ha sido posible”.

Competitivo al máximo

Llegar a 400 partidos con un mismo equipo no es fácil, pero la competitividad de Yuri le lleva a no ponerse techo y a enfadarse cuando alguien la cuestiona: “Es verdad que hemos escuchado que no queríamos jugar el playoff, pero te digo desde ya que se equivocan. ¿Qué futbolista no quiere quiere jugar un playoff de ascenso a Primera? Y más en un equipo como el nuestro, con muchos jugadores jóvenes. Y a mí, aunque tenga 38 años, a ganas y ambición no me gana nadie. Si hay gente que piensa así, lo respeto, pero no estoy de acuerdo”.

En este sentido, el capitán de la Deportiva reivindicó la temporada del equipo, con el objetivo de la salvación alcanzado con semanas de antelación: “Que nadie se olvide de lo que sufrimos el año pasado y de dónde venimos. Somos un club humilde, pero con mucha ambición y ganas de hacer las cosas bien, y este año las estamos haciendo muy bien. Nadie esperaba que la Ponferradina estuviera ahí arriba a dos jornadas para el final. Estoy orgulloso de la temporada y creo que todos tienen que estarlo, porque no ha sido un año fácil, sin nuestra gente en el campo y con todo el asunto del covid. Queríamos y lo dimos todo por jugar el playoff de ascenso, pero no ha sido posible. Que nadie se olvide de la temporada impresionante que ha hecho el equipo”.

Dos jornadas… y más allá

Con dos jornadas por delante, el objetivo de la Deportiva es “competir al máximo y estar lo más arriba posible al final”, y el de Yuri superar a Luis Quindós en la lista de jugadores con más partidos con la blanquiazul: “Es un honor y un orgullo llegar a estos números defendiendo esta camiseta y este escudo. Estoy muy contento y espero seguir dando guerra”.

Al respecto, aunque su contrato finaliza en junio no hace falta ser adivino para saber dónde va a estar Yuri la próxima temporada: “Sabéis lo que quiero y cuando acabe la temporada hablaré con el club y arreglaremos de la mejor manera. Todos saben mi deseo y el del club, así que sobre eso no va a haber ningún problema“. El sueño de Yuri seguirá vivo en el año del centenario de la Deportiva. ¿Por qué no?